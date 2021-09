Piñera se reúne con presidente colombiano y asegura que "pueden contar con Chile como un amigo"

¿Qué pasó?

En el marco de su gira por Sudamérica, el Presidente Sebastián Piñera se reunió este viernes con el Mandatario Iván Duque, en Colombia.

El jefe de Estado chileno, estuvo acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand y de Salud, Enrique Paris; además de una delegación de senadores y diputados de Chile

Hoy, el Pdte @sebastianpinera aterrizó en Colombia para una visita oficial, en la que se reunirá con el Pdte @IvanDuque, y que marca el inicio de una gira que incluye a Uruguay y Paraguay.



Más información en 👉https://t.co/Lv1zVEwF1p pic.twitter.com/K57a13zLr6 — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) September 24, 2021

La visita

Piñera, junto a Duque, visitaron el proyecto "Feria Paz con Legalidad" que forma parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los pilares del Acuerdo de Paz de 2016.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial tienen como objetivo impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en aquellas zonas del país más afectadas por el conflicto armado interno.

La feria es un espacio de proyectos productivos, donde colaboran víctimas y excombatientes reincorporados que contribuyen al desarrollo local de diferentes grupos, con un enfoque sostenible.

AHORA – El Pdte @sebastianpinera, junto al Mandatario de Colombia, @IvanDuque, visita el proyecto “Feria Paz con Legalidad”, que forma parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Colombia pic.twitter.com/bgZNM5UJaB — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) September 24, 2021

Recorrimos, al lado del Presidente @sebastianpinera, la Feria de Emprendimiento de la #PazConLegalidad y compartimos con los colombianos que dejaron la ilegalidad y hoy le apuestan al emprendimiento y se benefician de programas que impulsan sus proyectos productivos. pic.twitter.com/xTGCPzAfTt — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 24, 2021

"Colombia puede contar con Chile como un amigo"

"Colombia puede contar con Chile como un amigo y, de hecho, hemos acompañado el Proceso de Paz, hemos estado como garantes o como acompañantes en la conversaciones", expresó Piñera durante su visita.

Además, recalcó el programa del Gobierno colombiano, afirmando que: "La violencia no requiere ley, no requiere tiempo, no requiere amor, no requiere coraje. La paz requiere tiempo, requiere coraje y requiere amor".

"Es más difícil la paz que la violencia, pero la violencia es estéril y la paz es fecunda", expresó.