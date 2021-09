Perro recibió más de 20 disparos de postones: Alcalde de Maipú anuncia acciones legales

¿Qué pasó?

Fue este jueves cuando, a través de redes sociales, se difundió el caso de un perro que recibió más de 20 disparos de postones metálicos en la comuna de Maipú.

Gracias a la acción de la Fundación Huellas Unidas, el can, que presentaba un alto sangrado, según señalan en las publicaciones, logró ser trasladado hasta una clínica veterinaria en donde se detectó la presencia de los proyectiles.

Lo anterior, dado que en un principio se pensaba que el animal había sido apuñalado, sin embargo se descartó esa acción ante las múltiples heridas.

¿Qué dijeron desde Huellas Unidas?

"Le dispararon más de 20 veces, encontrándose esta herida también con otras cosas como vidrios y plásticos, pareciera como si lo hubiesen utilizado casi como tiro al blanco", se lee en una de las últimas publicaciones de Huellas Unidas respecto al cruel caso de maltrato animal.

En el mencionado post, además, incluyen datos bancarios de quienes se encuentran encargados del tratamiento del can, con el objetivo de que las personas puedan hacer aportes monetarios para costearlo.

Alcalde de Maipú

Ante esto, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, difundió un video en el que condenó el hecho y anunció medidas que adoptará la administración comunal.

"Estas situaciones no son aceptables y van a recibir toda la condena desde esta institución municipal, además de encargar acciones directas con nuestro departamento de inspección para que puedan revisar el caso y evitar que este tipo de prácticas sigan ocurriendo", señaló el jefe comunal.

Tras esto, agregó que "pero no podemos quedarnos ahí, no podemos ser solamente un municipio que reacciona antes estas brutalidades".

"Es por eso que hoy hemos iniciado conversaciones con distintas organizaciones animalistas de la comuna para avanzar hacia la creación de una oficina de protección animal de nuestro municipio que pueda encargarse por velar por el derecho de nuestros animales, para velar por su cuidado y correcto desarrollo en la comuna de Maipú", sostuvo.

Políticas de protección animal

En esta línea, manifestó que "tenemos mucho que avanzar en políticas de protección a nuestros animales y ese es el compromiso que hemos adquirido desde esta municipalidad. No más ataques brutales, no más carreras de perro y no más maltrato a seres indefensos que no merecen pasar por esto".

"Cuenten con nuestro compromiso y desde ya vamos a estar avanzando para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo en Maipú", concluyó.

