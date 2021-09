"No tenía problemas": Joven de 29 años desapareció hace más de dos semanas en Curicó

Una intensa búsqueda se encuentra liderando la Policía de Investigaciones (PDI) respecto a la desaparición de Juan Carlos Bravo Bruguerolles, joven de 29 años, en Curicó, región del Maule.

El hombre fue visto por última vez el pasado 8 de septiembre, cuando a eso del mediodía se dirigía a ver un trabajo tras abordar un vehículo de aplicación. Sin embargo, nunca volvió, lo que generó cierta preocupación entre la familia y su círculo cercano.

"No tenía problemas y ahora no sabemos más"

Su madre, Arlett Bruguerolles, accedió a conversar con Meganoticias y señaló que su hijo "salió sin ningún problema, no le pasaba nada, no tenía problemas y ahora no sabemos más".

Además, explicó que "él vive conmigo y a veces se va para donde sus hijas".

Descripción del joven desaparecido

Antes de su desaparición, Juan Carlos vestía pantalón azul oscuro y un polerón burdeo. Además, tiene un tatuaje de un alacrán en su brazo izquierdo y cerca del hombro el nombre de su progenitora.

Respecto a su descripción física, Juan Carlos mide 1.78 centímetros, es de contextura gruesa, tez blanca, ojos café claro y cabello castaño.

