Familia de Antofagasta ofrece $1 millón a quien encuentre y devuelva a su gato "Guagua"

¿Qué pasó?

Una familia de Antofagasta busca desesperadamente a "Guagua", un gato que presta asistencia emocional y por el cual ofrecen una recompensa de $1 millón a quien lo encuentre y lo devuelva.

¿Qué se sabe del gato?

Al felino se le perdió la pista hace más de un mes desde su hogar ubicado entre calle Juan Bolívar y la Plaza Bicentenario, en el sector norte de la comuna.

Su dueña, Camila Vergara, inició una campaña en redes sociales donde ofreció $1 millón a quien lo encuentre y lo devuelva. "La persona que dé con su paradero se le dará la recompensa señalada", manifestó en Antofagasta TV.

"Supuestamente se ha visto por Plaza Bicentenario, pero no son certezas, también pido no romperme los afiches porque me los han roto casi todos", dijo.

Asimismo, hizo un llamado a "ponerse una mano en el corazón por favor, fijarse, mirar sus techos sus patios, o si andan en la plaza, mirar alrededor, si dan con él, su tiempo será recompensado, con el monto prometido, él es un gatito de asistencia emocional“.

Camila indicó que el gato habría escapado por la reja que quedó abierta en un descuido de su madre, quien presenta una enfermedad degenerativa.

"Guagua"

Se trata de un gato macho negro con blanco, de ojos verde amarillentos y cuenta con chip de inscripción en la página de tenencia responsable de la municipalidad.

Sin embargo, al momento de perderse no andaba con collar, ya que es un animal de casa tímido y miedoso.

Ver cobertura completa