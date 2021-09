"Si tuviera que morir ahora, me iré agradecido": las palabras de un piloto a su esposa antes de fallecer en San Felipe

Con profunda tristeza han reaccionado los vecinos de la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, luego de enterarse del fallecimiento de Rubén Barrientos Figueroa, un querido piloto de avión y padre de familia.

El además deportista e ingeniero eléctrico murió durante la mañana del pasado domingo 19 de septiembre tras dos fulminantes infartos al corazón. Por esta razón, la comunidad decidió homenajearlo con diversos vuelos que dejaron una estela blanca por los cielos.

El hombre estaba casado con Ximena Rivas Arenas, con quien tuvo tres hijas: Daniela, Varinia y Monserrat. En esta línea, su pareja accedió a revelar detalles acerca del sentido de la vida que tenía Rubén y cómo era él con ellas y el resto de la sociedad.

"Siempre andaba con proyectos"

"Mi marido era un hombre maravilloso, y no porque sea yo su esposa, lo digo porque de verdad era maravilloso", señaló la mujer a Diario El Trabajo.

De acuerdo a lo anterior, manifestó que el hombre era "un soñador, una persona amante de sus hijas y de mí, muy amigo de sus amigos, hermano de sus hermanos, siempre andaba con proyectos para la gente de la calle, proyectos para los niños que están vulnerados".

"De hecho su proyecto futuro era hacer una fundación para ver niños en condición vulnerable, ese era su proyecto para el próximo año, estaba ya muy metido con eso", contó

"Nos encantaba viajar y conocer"

Respecto a los recuerdos con Ricardo, Ximena expresó que solían ir de vacaciones a diversos lugares, no solo en Chile, sino también fuera del territorio nacional.

"Viajamos mucho, éramos viajantes los dos, nos encantaba viajar y conocer. Fuimos a Europa, estuvimos en Estados Unidos. Ese era otro proyecto que teníamos", reveló.

Facebook Rubén Barrientos Figueroa

Asimismo, indicó que "pensamos que en un par de años más íbamos a viajar por todo Estados Unidos, conociendo lugares exóticos, teníamos la intención también de hacer un tour por el Mediterráneo, nos lo pasamos muy bien con nuestros viajes".

Las palabras que dejó el hombre antes de fallecer

Ximena no se detuvo allí y dio a conocer una importante conversación que su marido tuvo con ella y una de sus hijas tras una comida que tuvieron.

"Así un poco de la nada, por decirlo, dijo '¿sabes qué? Si tuviera que morir en este momento, me iré súper agradecido con la vida, yo no tengo nada en mi vida que haya dejado de hacer'".

Facebook Rubén Barrientos Figueroa

"'O sea, lo he hecho todo, todo lo que he querido, todo, todo. Mis hijas, mi esposa, la vida que he tenido. Soy súper agradecido de Dios, súper agradecido, cumplí mis sueños'", dijo que le comentó su esposo.