Iván Moreira denuncia agresión con agua servida y objeto contundente: "No me amedrenta y no me van a doblegar"

¿Qué pasó?

El senador Iván Moreira (UDI) denunció este martes ser víctima de una agresión cuando participaba de una actividad por el 42° aniversario de la comuna de Hualaihué, en la región de Los Lagos.

La información fue confirmada por el propio congresista, quien terminó con una "lesión leve" producto del ataque, en el que además le habrían lanzado una botella con fecas.

"No me van a doblegar"

"La mierda que me tiraron en la cara y la lesión leve que me ocasionaron no me amedrenta y no me van a doblegar estos verdaderos 'cabrones' fascistas de izquierda, que lo único que hacen es perseguirnos en funas", comentó Moreira.

Enseguida, el senador recalcó que "no nos van a doblegar, no nos van a amedrentar y vamos a seguir defendiendo a Chile y a nuestros principios. Ellos no nos van a ganar en la calle como ha sido siempre".

"Un grupo de anarquistas organizados"

En esta línea, el equipo de prensa del militante de la UDI indicó que "un grupo de anarquistas organizados agredió a nuestro senador, lanzándole agua servida y un objeto contundente, ocasionando una lesión leve en su rostro".

En un nuevo aniversario de la comuna de #Hualaihué, que mejor que celebrarlo haciendo gestión. Nos reunimos con los funcionarios municipales para continuar mejorando su derecho a zona y equipararlo con el resto de la provincia de Palena. pic.twitter.com/WpUd1m6fLp — Prensa Senador Moreira (@prensamoreira) September 21, 2021

Pese a este suceso, se comunicó que "jamás le daremos en el gusto a la izquierda. (Moreira) Se cambió de ropa y seguimos celebramos el cumpleaños de Hualaihué".

"No dejaremos que un puñado de anarquistas arruine el cumpleaños de esta bella comuna", se agregó.