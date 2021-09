Mala nutrición e inseguridad alimentaria: La dura realidad de los adultos mayores en Chile

La inflación, la pandemia y alza de precios ha acentuado problemáticas que se arrastran desde hace años. Uno de ellos y que afecta a una parte de la población chilena, es la mala nutrición en adultos mayores.

La alimentación de estos, hoy en día, se basa en la solidaridad. Ollas comunes son, literalmente, el pan de cada día de aquellos que apenas se pueden sostener durante el mes, recibiendo una paupérrima pensión de las AFP.

Ese es el caso de Rubén Santibáñez, quien vive solo en su casa ubicada en la comuna de La Pintana. Tres días a la semana depende de una olla común y su pensión se va solamente en remedios y en alimentos que apenas puede pagar durante el mes.

Sin embargo, es un problema que afecta a miles de abuelos en territorio nacional. Esta mala nutrición puede llevar al déficit de vitaminas y minerales, causando el agravamiento de enfermedades a causa de la edad.

El refrigerador vacío

Rubén tiene un ingreso económico mínimo, el cual divide entre sus medicamentos, cuentas y alimentos cuando no puede asistir a las ollas comunes.

Su refrigerador, lamentablemente, yace vacío y cuando asiste a las ollas comunes, al menos pide para dos días, de manera que el dinero que tiene pueda alcanzarle para otras necesidades.

"Yo no soy llorón", dice él. "Uno tiene que conformarse con lo que tiene. Uno tiene que gastar y acomodarse a lo que le conviene. No gastar lo que no tiene", agrega.

Inseguridad alimentaria

Pero este problema tiene un nombre y es denominado como "Inseguridad alimentaria", que se resume a las personas que por razones económicas no pueden tener los alimentos que deberían tener en su casa.

Asimismo, se piensa que es un fenómeno de ahora, pero lo cierto es que es previo de la pandemia y en adultos mayores se ha acentuado todavía más.

Para suplir esta necesidad, es que nacen las ollas comunes, las cuales son sostenidas por donaciones y, además, con alimentarios especiales entregados a través de los consultorios.

"El que guarda siempre tiene"

Las estadísticas no son precisas respecto a cuáles son las necesidades reales de los adultos mayores, por lo que no existen cifras que puedan determinar la magnitud de este problema a nivel nacional.

"La pandemia fue muy importante en términos nutricionales, podrían darse casos de aumento de peso o disminuido masa muscular”, señala José Miguel Morales, director del Senama.

Desde el Gobierno afirman que para fines de año esperan tener datos certeros. En adición, el Ministerio de Salud ha levantado un catastro, el cual se complementará el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Pero mientras tanto, dependen de las ollas de común y de la solidaridad de la gente a la espera de una solución concreta. "El que guarda siempre tiene", concluye Rubén con cierto optimismo.