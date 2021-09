Emiliano Arias tras su absolución: "Siento que ha habido una persecución desproporcionada e inusitada"

¿Qué pasó?

Luego que el pasado viernes el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua absolviera al suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, acusado por el delito de violación de secreto, el persecutor denunció una "persecución de naturaleza desproporcionada e inusitada" en su contra.

En agosto del año 2020, la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió la querella de capítulos presentada en contra de Arias, pero solo respecto de la extracción de información reservada del sistema de tramitación de causas del Ministerio Público.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, aunque solo en aquella parte que acogió la acción respecto de la infracción al artículo 246 del Código Penal.

"Lograron sacarme de las investigaciones relevantes"

En conversación con Meganoticias Alerta, el persecutor remarcó que "nunca cometí delito alguno, esa es la razón del fallo; no es porque hay prueba ilícita, no es porque hay delito y no hay participación, sino que simple y fundamentalmente porque los hechos por los cuales se me acusó no son constitutivos de delito".

Consultado por los motivos de esta solicitud de remoción, el fiscal detalló que "tengo diferencias en ciertos aspectos que dicen relación con la forma que efectúo la persecución penal. Pero mis problemas comenzaron no cuando efectuaba la persecución penal a la delincuencia común, sino que cuando comienza la persecución penal al poder en sus distintos ámbitos".

Arias añadió que "ya lograron sacarme de las investigaciones relevantes que tenía a mi cargo y en ese aspecto es un objetivo cumplido por ellos, lamentablemente que es muy difícil de revertir, por el daño producido".

"Persecución de naturaleza desproporcionada e inusitada"

Emiliano Arias enfatizó que "siento que ha habido una persecución de naturaleza desproporcionada e inusitada en este caso. La pena probable eran 61 días de suspensión y llevo más de un año y medio, casi dos años, o sea, eso ya habla de una desproporción evidente".

"La consecuencia evidente es en el trabajo que yo estaba desarrollando, que son las investigaciones que al final se me fueron quitadas y hay una consecuencia directa, además, que Emiliano Arias Madariaga no está ejerciendo la función durante todo este período", agregó.

Conducción de Jorge Abbott

Al ser consultado por la dirección del fiscal nacional, Jorge Abbott, Arias afirmó que "desde el punto de vista profesional, ha dirigido de muy mala manera nuestra institución en comparación a lo que hizo don Guillermo Piedrabuena, con la instalación del proceso de reforma procesal penal: Éramos aplaudidos en todo el mundo, no solo en Latinoamérica; y luego llevando al segundo fiscal nacional, don Sabas Chahuán".

La mala conducción de Abbott, a juicio de Arias, "se ve en las consecuencias que tiene la institución actualmente, una institución que está deslegitimada. Yo no me refiero a los fiscales adjuntos y no me refiero a los funcionarios, el problema acá es una dirección que no ha sido fuerte, enérgica en relación a los casos graves y al poder".

"Esta falta de energía, esta falta de firmeza en la persecución en aquellas áreas de delitos que realmente nos importan, derechos humanos, financiamiento ilegal de la política, medioambiente, ahí es donde, en definitiva, ha fallado, creo yo, la dirección de parte del fiscal nacional", resaltó.

Plazos para volver a sus funciones

Interrogado por los plazos para retornar a sus funciones, Arias detalló que "el 16 de septiembre es la lectura de la sentencia, y en ese momento nace un plazo para que el Ministerio Público presente recursos".

"Si de mí dependiera, volvería inmediatamente el 17 de septiembre a cumplir mis funciones y eso podría ocurrir en una hipótesis en que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado renuncien a los recursos y yo volvería de inmediato, que es lo que quiero", explicó.

Arias añadió que si ello no ocurre, "luego surge un plazo en que pueden interponer un recurso, que es un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema y de ahí estaríamos hablando de un proceso que espero también sea breve, de un mes y medio o dos, para volver a trabajar".

"Espero en el verano ya estar trabajando... confío en que prime la racionalidad y no presenten recursos frente a la contundencia, no solo de este fallo, sino los de la Corte Suprema", concluyó.

