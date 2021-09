Familia fue víctima de portonazo frustrado en Maipú: "No me dejaban bajar a mi hijo si no entregaba las llaves"

¿Qué pasó?

Una familia fue víctima de un intento de "portonazo" en la comuna de Maipú, en donde un grupo de delincuentes los amenazó con armas de fuego e, incluso, efectuaron disparos.

El violento robo frustrado se produjo la noche del jueves, y quedó registrado por una cámara de seguridad, en el que se ve una camioneta detenerse frente al portón para ingresar al domicilio, cuando segundos después se detiene otro vehículo a un costado, del que salen tres sujetos con armas y amenazan a la familia compuesta por una pareja y sus dos hijos menores de edad.

En el registro, se observa también cuando vecinos de la avenida salen de sus casas para ahuyentar a los delincuentes, los cuales al no poder encender el automóvil de las víctimas, deciden huir.

Los hechos

En conversación con Meganoticias Alerta, Ignacio Olivares, el padre de la familia, señaló que mientras su esposa conducía hacia su casa, se percató de que un vehículo los seguía, pero durante el trayecto lo perdieron de vista.

Cuando llegaron al portón, "nos interceptan por atrás. Yo los vi por el retrovisor y le dije (a su esposa) 'nos van a robar el auto'... Me bajé antes de que ellos abrieran la puerta y nos apuntaron con pistolas".

Ignacio les pidió a los delincuentes que les permitieran bajar a sus dos hijos, sin embargo al comienzo se resistieron: "No me dejaban bajar a mi hijo que estaba atrás si no entregaba las llaves".

Posteriormente, comenzó a gritar para pedirle ayuda a los vecinos, quienes respondieron al llamado y salieron de sus casas.

Los delincuentes no pudieron hacer andar el vehículo y, ante la presión de los vecinos, decidieron escapar.

"Se llevaron las llaves y el teléfono, pero son pérdidas menores", indicó el afectado.

