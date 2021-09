Mujer ofrece recompensa por chaleco diseñado por su marido fallecido: "Tiene una inmensa historia para mí"

"Tengo harta pena, es un chaleco que tiene una inmensa historia para mí". Estas son las palabras de Gloria Martínez, contador auditor de 58 años que lleva casi un año y medio intentando localizar un suéter que perdió.

Se trata de una prenda que fue confeccionada hace 28 años y que recibió como regalo de aniversario por parte de su marido, por lo que tiene un profundo valor para ella.

Es por este motivo que la mujer ha decidido ofrecer una recompensa de $250.000 para quien logre hallar y devolver la vestimenta, cuyas fotos han sido publicadas en redes sociales.

"Mi marido diseñó y mandó a hacer ese chaleco"

Gloria señaló a LUN que "mi marido diseñó y mando a hacer ese chaleco en el año 1993 como regalo de aniversario, cuando cumplíamos tres años juntos. Él eligió los colores, la lana cachemira, el modelo, todo".

"Son 28 años de historia. Mis amigas fueron cómplices cuando él me lo mando a hacer. Ellas me contaron que cuando él llegó con lana rosada, calipso y morada se extrañaron por la combinación, pero cuando lo vieron terminado les gustó", reveló la mujer.

Fueron 10 largos años en los que Gloria utilizó con frecuencia esta prenda, hasta que un día la guardó. Fue en febrero del 2020 cuando la sacó para llevarla a Pichilemu y recrear una foto que se había tomado en 1994 mientras estaba embarazada.

"Era la segunda vez que iba y quería tomarme la foto en la misma escalera del Palacio Ross. Semanas después de volver a Santiago un día mi sobrina, con la que vivo, me llama para preguntarme si yo había sacado el chaleco del clóset, porque no estaba", sostuvo.

En esta línea, la mujer recordó: "Justo días antes me habían roto el vidrio del auto. Yo tengo el recuerdo de que llegué a Santiago con el chaleco después del viaje, pero no sé si se me perdió en el auto o en la casa".

"El 2017 enviudé"

Respecto a la posibilidad de mandar a hacer otro suéter, Gloria aseguró que no ha pensado en eso: "El 2017 enviudé. Le tenía avisado a mi familia que cuando yo falleciera me quería ir con ese chaleco puesto porque significaba ir a juntarme con mi marido".

"A él le gustaba que yo vistiera de zapatillas, pantalón negro y mi chaleco. Quiero mucho ese chaleco. Me angustia pensar que puede haber llegado a parar a la basura", agregó.

Por último, la mujer pide que cualquier persona que tenga algún dato sobre esta prenda, la contacte al correo electrónico "gmm0077@hotmail.com".