Buscan que el Estado se haga cargo de las pensiones alimenticias impagas

¿Qué pasó?

Las diputadas del Frente Amplio Maite Orsini (RD) y Gael Yeomans (CS) presentaron ante el Congreso un proyecto de ley que busca modificar la Constitución, agregando un nuevo numeral al artículo 19, el cual establecerá que la pensión de alimentos será parte integral del derecho a la seguridad social, por lo que pasaría a ser obligación del Estado garantizarla.

El monto determinado por el juez competente o las partes de común acuerdo deberá ser enterado mes a mes por el alimentante, y ante el incumplimiento de este, el proyecto busca que sea entregado a través de un subsidio por parte del Estado. Para lograr lo anterior, una ley regulará la forma y condiciones para ejercer este derecho, así como los mecanismos de cobranza en contra de los deudores.

¿Qué dijeron las diputadas?

En este marco, la diputada Gael Yeomans (CS) enfatizó en que: “las cifras de deuda de pensión de alimentos que arrojó la retención de los retiros del 10% sacaron a la luz el total abandono que viven cientos de niñas, niños y adolescentes por parte de los reconocidos socialmente ‘papitos corazón’ y lamentablemente tienen una larga data”.

Hoy presentamos #PensionGarantizada junto a @GaelDiputada . El objetivo del proyecto es que el Estado cubra los alimentos y persiga al deudor, que en el 90% de los casos es el padre. Los cuidados son una responsabilidad social, no de las mujeres! ✊🏽 — Maite Orsini Pascal (@MaiteOrsini) September 7, 2021

Según el proyecto de ley que integra a los deudores de alimentos al boletín de informaciones comerciales, en 2020 había al menos 70 mil alimentarios, la mayoría niños, niñas y adolescentes, que no recibían la pensión.

Al mismo tiempo, cabe destacar que en julio del mismo año existían 84% de pensiones de alimentos impagas, de las cuales 90% eran adeudadas por hombres.

Por su parte, la diputada Maite Orsini (RD) agregó que: “la pensión de alimentos es el derecho que tiene todo NNA y/o estudiante para asegurar su correcto desarrollo. Sin embargo, en Chile, la deuda por no pago supera los 180 mil millones de pesos. Este proyecto de Ley se viene a hacer cargo de esa deuda y a que de una vez por todas el Estado sea garante de un derecho tan básico como lo es la pensión alimenticia”.

Diputada @MaiteOrsini por #PensionDeAlimentosGarantizada: "Es el derecho que tiene todo NNA para asegurar su correcto desarrollo. Este PdL se viene a hacer cargo de esa deuda y a que de una vez por todas el Estado sea garante de un derecho básico como la pensión alimenticia." 👇 pic.twitter.com/04KyOiDKtS — Revolución Democrática (@RDemocratica) September 7, 2021

“Está normalizado ser un padre abandónico y no solo desde lo cultural, sino que la ley de familia es flexible al nivel que, para iniciar una causa de alimentos, la ley obliga conocer el domicilio del deudor. Esto implica que mujeres, sin apoyo de la justicia, deban tomar el papel de detectives y encontrar por su cuenta a los genitores, porque si no, jamás podrán acceder a este derecho. Por eso, proponemos que el costo de los cuidados sea garantizado por el Estado pagando la pensión de alimentos en caso de que el deudor se atrase, y que sea el mismo Estado quien persiga y cobre a quienes no se hacen cargo de las pensiones de alimentos que por ley debe”, finalizó Orsini.