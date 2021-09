"Me revelo ante las amenazas": diputado Jorge Durán (RN) compromete voto a favor del cuarto retiro

¿Qué pasó?

Este martes el diputado Jorge Durán (RN), confirmó, después de varios días de reflexión, que votará a favor del proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales, en una acción que, según dijo, lo enfrentará a una cúpula de su partido que se encuentra desplegada para lograr el rechazo a la extracción de dinero.

¿Qué dijo?

El parlamentario señaló que "el castigado de esta semana será el diputado Jorge Durán. Creo que el anuncio del Gobierno es bien recibido por la ciudadanía, puesto que ayuda a la gente del Pilar Solidario", sin embargo, planteó que este "es percibido por cualquier ciudadano como una medida desesperada para frenar el cuarto retiro".

"Se habla de mejorar las pensiones y la demanda actual de la gente que exige sacar sus recursos de las AFP, es porque el sistema actual sigue imputando pérdidas de la noche a la mañana y con una tabla de mortalidad no cerca de la realidad", argumentó.

Asimismo, dijo que "yo hubiera esperado un anuncio de esa índole, que elimine estas trampas del sistema actual que es lo que hace que muchos chilenos hoy digan ‘por qué tengo que tener mis recursos ahí, por qué me dicen que el mundo se va a venir abajo si yo saco, en promedio de todos los retiros aproximadamente $1,4 millones’, pero cuando hay pérdida de $3 millones o $4 millones no hay inflación, no se provocan todos los economistas que desfilan por todos los canales de televisión pontificando sobre lo dañino de las tasas de interés. Cuando uno ve las millonarias utilidades de las AFP tampoco se habla de una posible inflación".

"Me revelo ante estas amenazas"

"Lo que ha provocado más indignación en la ciudadanía son las amenazas, es el estilo matonesco de algunos actores políticos que han tratado de impedir este cuarto retiro a toda costa, que han tratado de amenazar a los parlamentarios siendo que somos un poder del Estado", sostuvo.

Finalmente, confirmó que "es por eso que yo me revelo ante estas amenazas y asumiré todos los costos que esto implique. Quiero anunciar que votaré a favor del cuarto retiro asumiendo todos los costos y amenazas de la cual hemos sido víctimas".

Votación en duda

Por otro lado, el diputado Frank Sauerbaum (RN), admitió que tras el anuncio del Gobierno de ampliar el Pilar Solidario al 80% de la población y aumentar a $177 mil mensuales la Pensión Básica Solidaria, prefiere revisar el proyecto.

"A mí me gustaría conocer el proyecto en su totalidad porque aquí se sienta una base muy importante para establecer una Pensión Básica Universal que es lo que hemos solicitado", manifestó.

Además, aclaró que "si la Pensión Básica Universal fuera un piso y de ahí comenzara a subir paulatinamente, claramente no se justifica ni es bueno seguir retirando recursos porque eso se complementaría con el aporte previsional que el Estado le haría a cada trabajador, si eso no es así, obviamente no va a cambiar mi opinión respecto del cuarto retiro y voy a volver a votar a favor como lo hemos anunciado en reiteradas oportunidades".

"No hay órdenes de partido"

En tanto el diputado Andrés Longton (RN), abordó las sanciones a los que se arriesgan los parlamentarios que voten a favor del cuarto retiro.

En esa línea, dijo que "no he participado en ninguna reunión donde haya algún tipo de sanciones o castigos para parlamentarios que legítimamente ejercen su derecho a votar de acuerdo a sus convicciones. No hay órdenes de partido respecto a cómo se votan los distintos proyectos, eso está establecido incluso en el reglamento interno que nosotros tenemos como bancada de Renovación Nacional y si bien se puede persuadir para tratar de convencer de una u otra postura, pero creo que tener represalias para que cuando un diputado vota de determinada manera representando a su electorado legítimamente haya algún tipo de sanciones me parece de muy mal gusto.

Mientras que sobre anuncio del Gobierno, expuso que "creo que no va a mover la aguja mayormente para quienes tienen decidido votar a favor o en contra del cuarto retiro".

Ver cobertura completa