Los 4 argumentos del Gobierno con los que refuerza llamado a rechazar un cuarto retiro

Tras la aprobación en general del proyecto de cuarto retiro en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, reiteró su rechazo a la iniciativa y planteó sus argumentos.

En entrevista con Meganoticias Conecta, el secretario de Estado manifestó que con los retiros anteriores “una de las cosas que ocurría efectivamente era que la economía estaba en una situación mucho más compleja y donde las personas tenían mucha menos capacidad de consumo porque eso estaba ocurriendo en 2020, un año en que tuvimos una caída del producto muy importante, las personas lo pasaron muy mal. También era un momento en que las ayudas fiscales estaban llegando, pero no con la fuerza que llegan ahora".

En ese sentido, expuso que "hoy la actividad económica ya está empezando a estar bastante más activa, vemos que las personas están con capacidad de consumo y eso significa que hoy un retiro de este tipo, que significa movilizar casi 20 mil millones de dólares, o sea, entre casi 6 y 7 puntos del PIB y ponerlos adicionales en la economía, va a significar que los precios puedan empezar a aumentar de forma más significativa porque se puede generar inflación al tener tanta liquidez en la calle".

Argumentos para rechazar el proyecto

En cuanto a los argumentos, Cerda explicó que las tasas de interés pueden subir, pero también señaló por qué no sucedió en los retiros anteriores.

"La razón por la que suben las tasas de interés es que todos estos ahorros de los chilenos que están en las cuentas individuales están invertidas en papeles que tienen que venderse rápidamente y para eso tienen que subirse las tasas de interés para que alguien compre esos papeles financieros, pero resulta que en el primer y segundo retiro, el Banco Central muy intensamente trató de suavizar eso y compraron ellos mismos los papeles, pero la verdad es que ya llevamos 20 mil millones en el primer retiro, 20 mil millones en el segundo retiro y otros 20 mil en el tercer retiro y la verdad es que si ponemos otros 20 mil sobre la mesa es muy difícil que se pueda suavizar ese efecto sobre las tasas de interés", expresó.

También dijo que con este cuarto retiro “tenemos riesgos muy sustantivos de subir la inflación de forma importante y eso va a afectar a los más vulnerables, va a tener impacto en las tasas de interés de forma significativa y los que van a terminar pagando eso no son las personas que tienen mayores ingresos, sino los que tienen que pedir crédito y los que tienen que pagar sus créditos. Y los más vulnerables no van a poder sacar dineros porque ya no les quedan".

"Además, esto afecta las pensiones directamente, aquí lo que estamos haciendo es retrocediendo en tema de pensiones en décadas, porque estos retiros acumulados van a generar caídas en pensiones que pueden llegar al 40%", agregó.

"Estamos hablando de costos muy considerables y sobre todo para los más vulnerables", concluyó.

