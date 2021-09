"Me da vergüenza depender de otro": La cruda historia de aquellos adultos mayores que no saben leer ni escribir

José y Cecilia son un matrimonio que para realizar los trámites de los retiros del 10% de los fondos de las AFP han tenido que hacer filas frente a las sucursales obligadamente.

A pesar de que los trámites pueden realizarse fácilmente en línea, ambos no pueden. ¿Por qué? Ambos no saben leer ni escribir, teniendo que depender de otro para la documentación y trámites.

"No sé usar celulares, me pierdo. No sé leer, ni escribir", admite José, quien cuenta que el retiro de sus ahorros los ha utilizado para pagar cuentas y sobrevivir durante la pandemia.

Un mundo tecnológico que les discrimina

"No puedo hacer los trámites, aunque quisiera", cuenta Juana, de 75 años, quien depende en su totalidad de su hija para realizar las postulaciones a bonos.

Incluso, asegura que son estas ayudas estatales las que necesita para vivir, pero que, al no saber leer, se le ha dificultado. Ella depende de su hija para llevar a cabo estas postulaciones y asegura sentir "vergüenza" por ello.

"Este mundo no está hecho para las personas que no saben leer. Chile castiga mucho", declara Andrea Guerrero, coordinadora Escuela del Cariño.

Y es que cerca de 600 mil adultos chilenos son analfabetos, una cifra que en medio de la pandemia alarma y que, lamentablemente, podría agravarse.

Zonas rurales con mayor porcentaje de analfabetismo

La fundación Mil Palabras de Temuco es una institución que busca nivel estudios en la región de La Araucanía, zona que bordea las 43 mil personas que no saben leer, ni escribir.

"Las personas analfabetas son invisibles y sienten vergüenza de su condición", declara Paulina Phillips, directora de la fundación.

Actualmente, existen 125 mil cupos a nivel de Gobierno para estudiar, lo que está muy lejos de las casi 600 mil personas que requieren aprender a leer.

Raimundo Larraín, jefe de la división Educación General del Mineduc, declara que "la pandemia ha dificultado poder acompañar a personas que requieren de planes de alfabetización y ahora en los úlitmos meses hemos activado este plan, sobre todo en las zonas rurales".

La música es el mejor aliado

En la Escuela del Cariño de San Miguel, utilizan dos métodos bastante particulares para poder enseñar a adultos mayores que tienen todo el entusiasmo de aprender.

La música y manualidades son las estrategias para que el aprendizaje sea más lúdico y entretenido. "La música permite expresar, quitar las vergüenzas. Permite también encontrar a un otro que le gusta la música y así aprenden", declara Maureen Sepúlveda, profesora de la escuela.