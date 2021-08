Nueva variante sudafricana del Covid: Estos son los países en que se ha encontrado

Un grupo de científicos de Sudáfrica reconoció una nueva variante del coronavirus. Fue detectada por primera vez en mayo de este año y según la portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris “no parece estar propagándose”.

Llamada C1.2, la organización de salud internacional no la ha incluido en su lista de “preocupación”, porque aún no se ha demostrado un aumento en la transmisibilidad.

Según el preprint publicado por los científicos sudafricanos, esta variante es la más mutada, con respecto al patógeno original, que se ha registrado.

Dentro de los cambios que tiene, se encontró que es similar a lo que se ha registrado con la variante Delta o Gamma, lo que podría asociarse con la posible habilidad que tenga esta variante para evadir los anticuerpos producidos por medicamentos y vacunas.

“Se ha observado que tiene características, que eventualmente, podrían provocar que su tasa de transmisión sea más elevada y/o podrían evadir la respuesta inmune propia de los seres humanos”, explicó la Dra. Catherine Díaz, genetista de "Mi ADN".

🦠NEW VARIANT—a new #SARSCoV2 variant C.1.2 just identified in South Africa & several countries, with concerns it could be more infectious and evade vaccines. #C12 also has mutation rate that is nearly **twice as fast** as the rate of the other variants.🧵https://t.co/r4RReDcAIe pic.twitter.com/a432jYiexE