Experta en salud de la OMS: "El toque de queda ya no tiene ningún sentido"

¿Qué pasó?

La exsubsecretaria de salud y también asesora en la Organización Mundial de la Salud (OMS), Jeannette Vega, se refirió en la presente jornada a lo que significa seguir con el toque de queda.

La experta fue enfática en manifestar que esa medida “ya no tiene ningún sentido” y dio su opinión sobre qué debería suceder a nivel sanitario en las próximas Fiestas Patrias.

¿Qué dijo?

“El toque de queda ya no tiene ningún sentido. Para mí debería terminarse. En términos sanitarios no tiene un rol y en seguridad es muy discutible. En lugares de la periferia se sale todo el día. Yo he salido en toque de queda y es de papel. Mejor es transparentar el tema. Si se quiere mantener horarios de control en restaurantes, por ejemplo, que lo digan”, expuso para comenzar.

Añadió que “el toque de queda es una medida que hace tiempo debió sacarse, ya que no cumple o no tiene nada que ver con el actual tema sanitario. No se entiende que se sostenga una medida ineficiente, que genera ruido y de verdad no cumple el rol sanitario”.

Vega prosiguió diciendo que “en el momento crítico de la pandemia, esta medida cumplió un rol importante, pero los hechos de violencia, por ejemplo, ocurren durante todo el día y a plena luz de día”.

Consultada qué opina OMS por el toque de queda, señaló que “es crítica y no está de acuerdo. Además, señala que antes de pensar en tercera dosis, se debe vacunar a todas las personas que están en riesgo. Luego, una vez que todo tengan sus dosis, hay que mirar el vecindario. Ve como deber ético compartir la vacuna”.

Rodrigo Sepúlveda, el conductor de Meganoticias Alerta, le preguntó por la proximidad de las Fiestas Patrias, a lo que respondió que “ocurren dos fenómenos. Está lo que tiene que ver con lo sanitario puro y luego la salud mental de las personas. En lo personal creo que hay que avanzar, pero con cautela. Se debe soltar un poco a la gente, pero no liberar un espacio para fondas. Ahí hay alcohol, aglomeraciones, comida y baile. Estamos en equilibrio frágil y con la variante delta avanzando... Sería más prudente con las fondas, yo no las permitiría”.

Finalmente, expuso su opinión al uso de mascarillas. “Ellas serán parte de nuestra vida. Por ejemplo, al andar con gripe, será clave usar mascarillas. Insisto, no de manera permanente, pero si seguido”.

