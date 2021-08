Abogada no se presenta en audiencia de divorcio y hombre ahora debe pagar $12 millones a exesposa: afectado se querella

Un hombre de Valdivia presentó una querella por el delito de estafa en contra de la que fuera su abogada, oriunda de Punta Arenas, en el juicio de divorcio en el que contrató sus servicios.

Fue en 2018 cuando el demandante contrató los servicios de la profesional, con el objetivo de que tramitara su proceso de divorcio en la capital de la Región de Magallanes, donde vive su exesposa. Se trataba de un divorcio de común acuerdo.

"Mi representado entregó como pago personal la suma de $550 mil a quien nunca tuvo la intención de prestar los servicios profesionales contratados y pactados", señala la querella en contra de la abogada, según consigna LUN.

En efecto, pasado un tiempo de iniciado el juicio de divorcio, el ahora demandante le preguntó a su abogada el estado de la causa, recibiendo como respuesta que "todo va bien".

Juicio archivado

Sin embargo, al revisar en la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, el hombre constató que el juicio había sido archivado, ya que su abogada no se había presentado a una audiencia.

Ante este escenario, el sujeto relata en la querella que la profesional le solicitó la firma de un documento con el objetivo de que se decrete su divorcio.

Nueva denuncia

Pese a esto, al revisar nuevamente el estado de la causa en la página web, se percató de que su abogada había interpuesto una denuncia de divorcio unilateral por cese de convivencia, sin embargo, él señala que no autorizó dicha acción judicial.

En paralelo, respecto a este nuevo juicio de divorcio, el demandante se percató que lo había perdido, debido a que su abogada no se presentó a la audiencia preparatoria. Dicha inasistencia significó que no puedo contestarse una demanda reconvencional interpuesta por la defensa de su exmujer, en donde solicitaba compensación económica.

Condena

Debido a lo anterior, señala la querella de su actual abogada Sylvia Fuentes, "mi representado fue condenado a pagar la suma de $12 millones por concepto de compensación económica en favor de su cónyuge".

¿Qué dijo la abogada demandada?

Paula González, la abogada demandada, se defiende de las acusaciones señalando que el divorcio de común acuerdo sí se tramitó, pero que, sin embargo, "la otra parte, la señora, al momento de la audiencia, no quiso realizar este divorcio de mutuo acuerdo porque dijo que tenía derecho a una compensación económica y que nadie se lo había dicho".

En esta línea, añade que "ella se retractó en la audiencia. Entonces, para yo no quedar mal con mi cliente, interpuse este divorcio unilateral, pero con un patrocinio y mandato que firmó él. Tengo el patrocinio firmado por él. No tengo una firma que falsifiqué".

"No se configura la estafa"

Respecto a su inasistencia a la audiencia que definió el futuro de su representado, la profesional señala que "es efectivo que no asistí a la audiencia preparatoria, pero por mis problemas de salud. Cuando no asistí, me revocaron el mandato y la que tomó la audiencia es otra abogada. Por lo tanto, la otra abogada perdió el juicio".

Finalmente, señala que "no se configura la estafa, porque la estafa es un ardid que requiere de una puesta en escena. Inventar una situación. Lo que hubo de mi parte fue una negligencia. Por motivos de salud no pude asistir a una audiencia".