Comienza inscripción de usuarios de iPhone en demanda contra Apple: Compensación llegaría hasta los $37 mil

¿Qué pasó?

Luego de un año de litigio, la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) llegó en abril pasado a un acuerdo con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider en el marco del juicio colectivo contra la tecnológica por la ralentización de diversos equipos iPhone que sufrieron los usuarios tras descargar una actualización.

En este contexto, desde este lunes comenzó la etapa final del proceso en la cual los consumidores afectados podrán inscribirse para recibir la compensación monetaria de la demanda que asciende a los $2.525 millones.

Compensación a usuarios

Hasta el próximo 24 de noviembre los usuarios de los modelos de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 plus, y 7 SE, que sufrieron la ralentización de sus equipos se podrán inscribir en el sitio www.conciliacionsmartphones.cl para solicitar su compensación.

El beneficio final de cada usuario se calculará después de finalizado el periodo de inscripciones, al dividir el monto global de la demanda entre todos los inscritos con un tope máximo de 1,25 UF (un poco más de $37 mil) por cada equipo afectado.

En el caso de quedar un remanente de dinero, este será donado a la Fundación Las Rosas y la Fundación Mi Parque.

Requisitos para recibir la compensación

Para inscribirse en la compensación de debe haber tenido un equipo que haya funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y 7 SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

60 días después de finalizado el proceso de inscripción, es decir, el 17 de febrero de 2022, se cumple la fecha límite de pagos en las que los usuarios con su solicitud aprobada recibirán su dinero en el marco de la demanda presentada el año 2018.