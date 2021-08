Economista pide focalizar IFE y terminar con retiros: "No solo tendremos pobres en el futuro, tendremos viejos pobres"

Este miércoles, el profesor de macroeconomía de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón se refirió a la extensión del IFE Universal, la discusión en torno a un posible cuarto retiro de fondos y a la creación del IFE Laboral, además del estado actual de la economía del país.

En primer lugar, en conversación con Mega Plus el experto mostró sus aprensiones con el incremento del gasto público, principalmente materializado a través de las ayudas que está entregando el Estado, como el IFE Universal o IFE Laboral.

¿Qué dijo Alarcón?

"Yo puedo valorar que se esté ayudando a la gente que no tiene subsistencia, puedo valorar que esto afecta básicamente a la gente que perdió su empleo a causa de las restricciones derivadas de la pandemia, pero también valoraría que alguien me diga cómo vamos a empezar a ajustar este gasto fiscal", señaló Alarcón.

En esta línea, el economista detalló los riesgos que trae asociado un crecimiento de la deuda pública, señalando que esta se está expandiendo "muy rápido".

"Cuando empieza a crecer el endeudamiento público, los acreedores del país empiezan a tener menos interés en traer sus recursos al país, se llama riesgo país, y destinan esa plata a otros países que les dan condiciones más estables", señaló.

En ese escenario, continuó señalando que "si no hay inversión, si no hay financiamiento para la inversión, no va a haber empleo de calidad, si no hay empleo de calidad, no va a haber consumo permanente, distinto al consumo transitorio que estamos viendo ahora con las ayudas".

"Viejos pobres"

Paralelamente, Alarcón sostuvo que "vi al diputado Núñez diciendo que se necesitaba un cuarto retiro, por favor, nunca se habían vendido tantos autos en Chile como ahora, entonces, si estamos sustituyendo consumo presente y dejando botado el consumo futuro, no solo vamos a tener pobres en el futuro, vamos a tener viejos pobres".

"Los recursos esos se acaban, el Fisco no puede seguir gastando al infinito y los retiros se acaban, se han ido unos 50 mil millones de dólares desde las cuentas individuales. Entonces, lo que hay que buscar son fuentes permanentes de consumo y eso se logra solo acercando la inversión a Chile, y para eso necesitamos ahorro externo", expresó.

Focalizar y terminar con retiros

Tras esto, el economista entregó sus motivos respectó a por qué se deberían focalizar las ayudas del Estado y, al mismo tiempo, terminar con los retiros de fondos de AFP.

"Creo que la ayuda es importante, pero llegó la hora también de focalizar, no toda la gente tiene los mismos problemas. Estamos hablando de una ayuda universal, entonces aquí la plata le llega a moros y cristianos. Lo que tiene que hacer el Gobierno es empezar a focalizar, primera cosa", señaló.

"Segundo, este tema de los retiros está destrozando el mercado de capitales, el cual ayuda a la gente, por ejemplo, a tener una vivienda propia, están destrozando el mercado de capitales y eso lo sabe la izquierda", agregó.

Sobre este punto, manifestó que "he visto a los parlamentarios de izquierda que su único objetivo no es ayudar a la gente, es destrozar el mercado de capitales, y si hacen eso, los más perjudicados van a ser desde la clase media hacia abajo, que no van a contar con el financiamiento desde el mercado de capitales, por ejemplo, para comprarse una casa o una segunda vivienda".

IFE Laboral

Consultado respecto a su opinión respecto a la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral, Alarcón se mostró favorable.

"Me parece que es una política correcta, darle un subsidio a los trabajadores, no quitarle subsidio a las Pymes para contratar gente, este va por el lado de la oferta. Darle incentivo a la gente que busque formalizar un contrato, y si es con un subsidio que tiene un tope de $200 mil, me parece fantástico, porque de esa manera podemos romper el círculo vicioso, podemos torcer ese vicioso a uno virtuoso que implique que la gente tenga incentivos para volver al trabajo", señaló.

