Cuarto retiro del 10% vive días claves en el Congreso: Discusión se iniciará el 1 de septiembre

En solo dos semanas, y por segunda vez en el año, comenzará la discusión sobre el cuarto retiro de los fondos de pensiones de las AFP.

Esta vez, a diferencia de los tres anteriores, hay opiniones divididas en los partidos, sin embargo, la medida genera grandes expectativas entre los ciudadanos cotizantes.

El 1 de septiembre, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados debiera fusionar las seis iniciativas parlamentarias que se han presentado para este cuarto retiro, sin embargo, las posturas de las distintas bancadas no están del todo claras, principalmente debido al anuncio de extender el IFE Universal hasta el mes de noviembre.

Voces en la oposición

Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, expresó que "el cuarto retiro no tiene por qué ser contrapuesto al Ingreso Familiar de Emergencia. Nos parece de toda lógica que podamos evaluar un proyecto de cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones".

Mientras, el DC Miguel Ángel Calisto comentó que "todavía hay mucha incertidumbre sobre si es que van a existir los votos para aprobarlo o no, tanto en la Comisión como en la Sala, porque hay muchos parlamentarios de derecha que se han dado vuelta la chaqueta a propósito de la extensión del IFE".

Finalmente, Marcos Ilabaca (PS), uno de los promotores del cuarto retiro, justificó que "si bien el Ingreso Familiar de Emergencia y la extensión solamente por los meses de octubre y noviembre es una ayuda, en ningún caso soluciona los graves problemas económicos que hoy están viviendo en las poblaciones de nuestro país, por eso el cuarto retiro sigue avanzando".

Situación en el oficialismo

En Chile Vamos, en tanto, aún hay dudas sobre esta votación. En la UDI ya hay acuerdo para rechazar la propuesta, mientras que en Renovación Nacional todavía no toman una postura definitiva y solamente 9 de los 36 diputados del partido han explicitado su rechazo al cuarto retiro.

Jorge Durán, uno de los parlamentarios de RN que está en desacuerdo con esta iniciativa, argumentó que "no están las condiciones dadas para el cuarto retiro. Esto no se trata de entregar un ofertón en época electoral, se trata realmente de ver cualquier otra alternativa que no sea tocar los ahorros previsionales".

En tanto, el diputado UDI Jorge Alessandri afirmó que "pueden haber voces a favor del cuarto retiro, porque el objetivo no solo de las familias, y lo han dicho, es ponerle la lápida al sistema de ahorro individual".

Gobierno: La plata del Estado es una mejor opción

Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Patricio Melero, defendió la extensión del IFE y la promulgación del Ingreso Laboral de Emergencia (ILE), asegurando que "estos caminos, con la plata del Estado, es una mejor opción que seguir utilizando los fondos de los jubilados o los futuros jubilados".

Este proyecto necesita 103 votos para su aprobación en el Cámara Baja y luego pasar al Senado para su debate y posterior promulgación, aunque el Gobierno nuevamente ha deslizado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional.

