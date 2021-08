"Pésimo papel el que me tocó": Los mejores comentarios sobre "conspiración" acerca de que Chile no existe

¿Qué pasó?

Diversas reacciones ha generado en redes sociales la captura de una publicación de Facebook, donde un usuario asegura que Chile no existe, insinuando que el país sería una simulación.

La publicación, que se realizó en el grupo de Facebook "Tierra Plana - España", afirma que los habitantes de Chile serían actores y que las casas parecen de cartón.

La publicación

El miembro del grupo sostuvo: "He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe", sostiene el miembro del grupo.

En ese sentido, indicó: "Si se fijan bien las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a cámara".

"¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI", señaló.

"Toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicando que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo", concluyó.

Reacciones en redes sociales

Tras la viralización de la publicación, muchos chilenos bromearon al respecto, manifestando que los españoles tenían razón y preguntando si se podía cambiar de director o guionista.

Opino que estos españoles están en lo correcto pic.twitter.com/uRTqNURlBZ — Loserpower (@loserpower) August 12, 2021

¿Podemos cambiar de guionistas y de director???



¿Cómo se llama la peli??? ¿Somos el mejor país de Chile?#Chile #Terraplanista https://t.co/3ZCtlvMZVd — Maca T. Vergara (@MacaToV) August 13, 2021

🟣 Nos cacharon‼️🤣 terraplanista español segura que Chile no existe y que los chilenos somos -actores-



"Si se fijan bien las casas parecen ser de cartón y las persona sus personas se notan que son actores porque aveces incluso miran a la cámara" 🇨🇱😲 pic.twitter.com/Jyfflj7eXD — ⬆#UPLaRadio Alza la voz (@UPLaRadio) August 13, 2021

Otras personas realizaron comentarios como "Corte, porque ya me cansé de actuar", "Pésimo el papel que me tocó", "O sea, mi deuda del CAE es una farsa", "Ahí está el motivo del IFE: incentivo al fomento Escénico", "¿Podrían cambiar el actor que interpreta mi marido por Chris Evans?"

"Si es una película que el guionista me haga multimillonaria y súpermodelo", afirmó una chilena, mientras que otros usuarios señalaron que: "Me deberían pagar con retroactivo y esperar que me contrate Tim Burton" y que "Talca es la parte del stand up comedy".