"A todas nos ha pasado algo": Revelan abusos sexuales y violaciones a voluntarias de Bomberos

¿Qué pasó?

Un estudio sobre violencia de género, realizado a un grupo de voluntarias de Bomberos de Chile, reveló que más de un 80% de las encuestadas habría sido víctima de situaciones de violencia.

Incluso se denunciaron casos de violaciones que habrían sido cometidas por sus mismos compañeros y por mandos superiores de la institución.

Resultados de la encuesta

392 voluntarias, de las 10 mil 691 con las que cuenta la institución, participaron de la encuesta hecha por la fundación "Yo Te Creo", cuyos resultados fueron negativos para una de las organizaciones mejor evaluadas en nuestro país.

Un 85% respondió que fue víctima de violencia de género verbal o psicológica, un 63% habría sufrido acoso sexual y un 53,8% denunció haber sufrido abuso sexual o violación.

Denunciantes son juzgadas disciplinariamente

De las 13 denuncias de violación respondidas en la encuesta, y que actualmente se encuentran en manos de la justicia, en ninguna de ellas las víctimas obtuvieron las respuestas que esperaban.

"En el 29% de los casos las mujeres fueron juzgadas disciplinariamente por denunciar, o sea fueron ellas sujetas a un procedimiento. Y además de ese universo de mujeres que denunciaron, un 18% llegó a ser sancionada en distintos niveles", detalló el director de "Yo Te Creo", Marco Hormazábal.

"Creo que a todas nos ha pasado algo"

Tras el estudio, una voluntaria de Bomberos manifestó: "Nunca me imaginé que iba a ser tanta la cantidad de mujeres, de voluntarias, que habían sufrido algún tipo de abuso de poder, sexual".

"Creo que todas hemos escuchado algo, a todas nos ha pasado algo, pero nunca pensé que fuera tanto", agregó.

Además, contó que: "Incluso las niñas nos dicen 'ten cuidado no vengas con falda, no vengas con short porque hay voluntarios que son 'viejos verdes''".

"Si tú me preguntas, yo no puedo animar a una niña en este momento a que entre a Bomberos porque es su sueño. Yo sé que es algo que va a pasar, porque el pensamiento no cambia", aseveró.

¿Qué dice Bomberos?

Raúl Bustos, presidente nacional de Bomberos, señaló que existen "protocolos y procedimientos, que la junta nacional de Bomberos de Chile los recomienda internalizar e incorporar en cada uno de los estatutos de los 313 cuerpos de Bomberos del país".

Sin embargo, estos protocolos no son más que una recomendación, porque no hay ninguna ley que obligue a los distintos cuerpos de Bomberos del país a establecer normativas estrictas para resguardar a todas las mujeres de la institución, que llegan a un 19% del total de los voluntarios.

Congreso y Gobierno

Los resultados de esta encuesta llegaron a la comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en la que participaron diversas autoridades, así como también la Fundación "Yo te Creo" y la propia Junta Nacional de Bomberos.

Por su parte, la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), Johanna Olivares, indicó: "Quiero hacer un llamado a todas las voluntarias de Bomberos de Chile, si han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, a que se acerquen al Sernameg y recibirán todo el apoyo que necesiten y requieran".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.