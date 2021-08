Los más beneficiados con IFE Laboral: mujeres, personas con discapacidad y hombres menores de 24 y mayores de 55

Este miércoles, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, explicó los alcances del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, el cual tiene como objetivo incentivar el trabajo en el país.

En conversación con Meganoticias Conecta, la secretaria de Estado explicó los objetivos del Ejecutivo con este subsidio, detallando quiénes serían los más beneficiados con la iniciativa.

¿Qué dijo Rubilar?

"Teníamos que empezar a avanzar también en incentivos, a poder ir recuperando ese millón de nuevos empleos que nos faltan", señaló Jubilar.

En esta línea, agregó que "el IFE Laboral lo que busca es generar incentivos y ya no incentivos pequeños, sino que grandes, porque a la familia y el trabajador en particular que encuentre trabajo, se le va a traspasar este dinero. No se le va a pasar a quien esté contratando, sino que a quien consigue ese nuevo trabajo formal".

Inscripciones y beneficiados

Tras esto, explicó que las inscripciones se realizan en la página del Subsidio al empleo, agregando que entrarán al beneficio todos los que cuenten con un contrato de trabajo a partir del primero de agosto.

Posteriormente, la ministra Rubilar detalló los segmentos de la población que se verán más beneficiados con el subsidio.

"En el caso de que uno sea una mujer; una persona con discapacidad; un joven entre 18 y 24 años o un adulto mayor de 55, el monto del subsidio es mayor, tiene el 60% de lo que es el sueldo de esa persona con tope de 250 mil", explicó.

En paralelo, agregó que "en el caso de un hombre mayor de 25 años y menor de 25, es el 50% del sueldo con un tope de 200 mil".

Hasta $1 millón

"Esto es mensual y puede ser hasta diciembre, es decir, puedo yo tener cuatro pagos durante este año que permitan finalmente una mujer, por ejemplo, recibir $250 mil en cuatro oportunidades, es decir, $1 millón, que es complementario, se suma al Ingreso Familiar de Emergencia Universal".

En cuanto a la proyección que tiene el Gobierno con respecto al IFE Laboral, Rubilar señaló que "queremos que este tema de recuperar empleos sea una suerte de épica, finalmente la recuperación económica tiene que ser profundamente social, con mujeres, personas con discapacidad, jóvenes e incluso personas mayores de 55 que muchas veces les cuesta recuperar el trabajo cuando lo pierde. Queremos que sean 500 mil empleos que podamos recuperar con este incentivo".

