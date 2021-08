Ocho robos en una sola noche en tour delictual que culminó en Puente Alto: "Son robos constantes"

¿Qué pasó?

Un tour delictual fue lo que realizaron un grupo de delincuentes, perpetrando al menos ocho robos en una sola noche. Empezaron en la comuna de La Pintana, culminando en Puente Alto, en la Región Metropolitana.

Cerca de las 20:49 de la noche, cuatro sujetos a bordo de un vehículo, realizaron una encerrona a una mujer que estaba acompañada de sus padres en la comuna de La Pintana, específicamente en las calles General Arriagada con Joaquín Edward Bello.

Fue amenazada con armas de fuego y armas blancas, posteriormente la golpearon y se dieron a la fuga con el vehículo.

Se trasladan a Puente Alto

Posterior a ese robo, se trasladan a la comuna de Puente Alto, hacia las intersecciones de calle Creta con Jorge Ross Ossa, donde un sujeto es intimidado por estos delincuentes y le roban la billetera.

“A eso de las 09:43 horas iba de camino donde mi suegro, cuando desde un auto se bajan tres tipos para asaltarme. Yo me opuse y forcejeé con ellos, dentro de lo que se me cayó mi billetera y se la robaron", declaró Leandro Lillo Norambuena, una de las víctimas del tour delictual.

"Pude evitar que me asaltaran. Cuando los iba persiguiendo, me tiraron el auto encima y logré esquivar", concluyó.

Acaban en un local de sushi

Acabado el último robo, dentro de la misma comuna se trasladan hacia Cabo Vírgenes con Los Cipreses, frente a un local de sushi que, en ese momento, estaba cerrando.

Los cuatro delincuentes descienden del vehículo e intimidan a los trabajadores del local, robándoles sus pertenencias, celulares y recaudación del día.

"Fueron sumamente violentos. Nos apuntaron con armas, me tuvo con una cuchilla en la espalda", declaró Rafael Ubilla, dueño del local.

“Nos intentaron quitar las llaves del auto, por suerte mi socio tiró dentro del local y no nos pudieron quitar el auto. Cuando quisieron huir, no les partió el auto y como no partió, salieron corriendo”, relató.

El auto no les partió

Al acabar el último robo, intentaron fugarse en el auto pero este no les encendió. En consecuencia, salieron arrancando a pie, siendo seguidos por las últimas víctimas, logrando detener a uno de ellos.

El capitán Eduardo Cerda Hernández, oficial de ronda prefectura Santiago Cordillera declaró: "Debido a diversas denuncias de robos a transeúntes, Carabineros llega donde una de las víctimas mantenía retenido a uno de los antisociales debido a que el auto donde se trasladaban presentó una falla mecánica".

El resto de la banda huyó a pie. El automóvil fue recuperado y al consultar la placa patente, mantenía un encargo por robo.

El único detenido sería un joven de 19 años con amplio prontuario policial y que habría sido reconocido por las víctimas como uno de los delincuentes que portaba una de las armas de fuego.

Ver cobertura completa