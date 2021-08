Catemu: denunciantes de ataque sexual acusan abandono y que agresor incumplió alejamiento

Dos jóvenes que denuncian ser víctimas de un ataque sexual en Catemu, región de Valparaíso, reclaman estar totalmente abandonadas por las autoridades luego que el supuesto agresor volviera a acercarse al lugar de trabajo de una de ellas, pese a la orden judicial que se lo impide.

Uno de los reclamos de ambas mujeres apunta a Carabineros de Catemu, hasta donde llegó una de ellas para denunciar el incumplimiento de la medida cautelar de prohibición de acercamiento, lo que habría sido desestimado por los funcionarios policiales.

Reclamos contra la Municipalidad y el Sernameg

Las denunciantes también negaron haber recibido ayuda desde la Municipalidad de Catemu, la que fue anunciada públicamente por el organismo público.

"Nosotras no recibimos apoyo de la Municipalidad de Catemu... Hasta el día de hoy no hemos recibido apoyo, prácticamente nada de ellos, nada. Si tenemos apoyo es porque Karime y Natalia (las denunciantes) son las que se mueven para que esto se visibilice más", dijo Natalia, de la agrupación Defensa El Carmelo, quienes han estado al lado de las víctimas, según cita el diario El Trabajo, de San Felipe.

En tanto Karime, una de las denunciantes, acusó en el matinal de Chilevisión que "nos llevaron a la Oficina de la Mujer, Cristina estaba a cargo de la Oficina de la Mujer, nos ofreció psicólogos, abogado. El psicólogo nunca llamó a Javiera, llamaron a mi hijo, él habló con la psicóloga un rato".

"Yo fui a hablar con el abogado personalmente y me dice que si ellos se querellaban en esto tenían que hacerlo por la comuna, no por nosotras, y que ningún abogado me iba a ayudar o nos iban a ayudar a hacerlo como particular. Esa fue la respuesta del abogado de Catemu", reclamó la mujer en el mismo medio.

Karime también apunta sus dardos contra el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), institución donde "nos dijeron que no nos podían ayudar porque ellos solamente veían los casos cuando las mujeres eran violentadas por la pareja o la expareja, lo cual está pésimo".

Denuncia de las mujeres

De acuerdo con la denuncia de ambas mujeres, la tarde del 26 de julio, cerca de las 14:00 horas, mientras una de las mujeres era atacada sexualmente por un sujeto en un paradero de micro, la otra, que pasaba en su automóvil por el lugar, salió para defenderla y también terminó siendo agredida.

El agresor, de nacionalidad haitiana, fue formalizado y solamente quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a las víctimas.

Este domingo se realizó una manifestación en el lugar, donde pintaron un mural para visibilizar la violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país.

