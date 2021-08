"Me pegaron un 'guate' en Ovalle": José Antonio Kast denuncia agresión

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sufrió una agresión durante su visita a la Región de Coquimbo, en el contexto de su campaña para las elecciones de noviembre.

El hecho se produjo en la ciudad de Ovalle, mientras el exdiputado transitaba por un paseo peatonal.

Fue el propio Kast quien denunció esta situación a través de su cuenta de Twitter, luego que un video se viralizara en redes sociales.

En el registro se observa a una persona acercarse al candidato para sacarse una selfie juntos. Sin embargo, al momento en que el republicano se voltea, el transeúnte le pega en la cabeza y luego huye.

"Ayer me pegaron un 'guate' en Ovalle. Y el 'valiente' salió arrancando", comenzó señalando el candidato presidencial en Twitter.

"Hay gente que me quiere y gente que me tiene mala. Pero nunca le voy a pegar a nadie por pensar distinto a mí", añadió.

"Para la próxima, dejemos la cobardía de lado y hablemos cara a cara, con argumentos. ¡Atrévanse!", finalizó Kast.

