Exministro de Salud adelantó alza de contagios de Covid-19 "en cuatro o cinco semanas" más

El exministro de Salud, Osvaldo Artaza, adelantó una nueva alza de contagios de coronavirus en Chile "en cuatro o cino semanas más", debido a la presencia de la variante Delta y al alto porcentaje de la población que aún no se ha vacunado.

El médico basa su planteamiento en que "ya tenemos la variante Delta en transmisión comunitaria en nuestro país, o sea, ya llegó, está instalada, por lo tanto, si seguimos así, descuidándonos, vamos a tener en cuatro o cinco semanas más una nueva alza".

En diálogo con Meganoticias Alerta, Artaza afirmó que "es una imprudencia que no tiene nombre que nos relajemos a estas alturas. Cuando las cifras están buenas es justamente cuando tenemos que extremar los cuidados para no volver a caer en lo que ya nos ha pasado tantas veces".

La exautoridad añadió que "la inmunidad de rebaño no se logró y no se va a lograr, porque han aparecido variantes muy contagiosas, como la Delta, y la vacunación, que ha sido muy buena para evitar enfermedad grave y fallecer, no ha sido tan buena para evitar los contagios".

"Si usted tiene todavía un porcentaje importante de la población no vacunada, están todas las condiciones para nuevos brotes", remarcó.

El exministro apuntó que "todavía estamos en pandemia, estamos con una variante que es muy peligrosa y tenemos todavía mucha gente que no se ha vacunado".

¿Vacunación obligatoria?

En conversación con Rodrigo Sepúlveda, el médico afirmó que "hemos fallado en lograr que las personas entiendan de que vacunarse es una obligación, es un deber cuando uno vive en sociedad... Si usted vive en sociedad, vive junto con otros, vive en ciudades, vive relacionándose con otras personas, vacunarse es una obligación de la convivencia".

"Yo soy partidario de que las vacunas fueran obligatorias... para mí lo más sencillo sería que fuera obligatorio por ley el vacunarse y, ya que no es así, no nos queda otra que ser muy estrictos en que las personas que no tienen sus vacunas no puedan hacer las cosas que sí pueden hacer las personas que han cumplido con su deber social", concluyó.

Ver cobertura completa

Todo sobre Vacuna en Chile