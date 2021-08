Todo por saltarse la fila: El origen de la violenta pelea en Fantasilandia

¿Qué pasó?

El pasado jueves 29 de julio se registró una discusión en el parque de diversiones Fantasilandia, la que terminó en una brutal pelea que quedó registrada en videos que fueron viralizados por redes sociales.

El hecho, que dejó a tres personas lesionadas, se habría originado cuando una de las personas involucradas se adelantó en la fila de una de las atracciones.

Los hechos

El día en que se registró la riña, para ingresar al recinto se tomaron las medidas correspondientes al protocolo Covid, entre las que se encuentran el registro de los nombres de los asistentes, la toma de temperatura, entre otras cosas.

En ese contexto, hicieron ingreso al parque alrededor de 4 mil personas, y entre ellas un grupo de tres jóvenes de 13, 17 y 19 años que venían del sector de Villa Alemana, región de Valparaíso, en el marco de las vacaciones de invierno.

Estas tres personas realizaron una larga fila en uno de los juegos, donde se encontraron con otro grupo, de al menos ocho integrantes, que aparentemente intentaron saltarse parte de la fila.

La pelea

Las tres jóvenes comenzaron a protestar por esta situación y ambos grupos comienzan a discutir a las afueras de la atracción.

En los videos que fueron difundidos, se logra apreciar que los guardias intentaron intervenir, para evitar que continuara la pelea.

Los involucrados se golpearon en reiteradas ocasiones, tanto en la cara como en el cuerpo, y posteriormente el grupo más grande intentó huir del parque, mientras que las otras jóvenes le avisaron de lo ocurrido a sus padres y se dirigieron a Carabineros para realizar una denuncia y constatar lesiones.

¿Qué dijo Fantasilandia?

El gerente comercial de Fantasilandia, Cristián Ivovich, expuso que: "Lo que origina la riña son múltiples discusiones que tienen ambos grupos en el transcurso de la jornada, que termina al momento de la salida con esta agresión".

Los videos y los registros de nombre por protocolo Covid, lograron contar con la identidad de las personas involucradas, por lo que el parque tomó la medida de evitar que el grupo que se habría saltado la fila vuelva a ingresar al recinto.

"Nosotros tenemos guardias y nos preocupamos de que la gente respete la fila. A partir de lo mismo tenemos protocolos, si no cumple los protocolos no pueden volver a reservar su entrada para acceder al parque, por ende, están bloqueados de alguna manera para poder visitarlo en futuras ocasiones", afirmó el gerente.

Además, aseguró que: "Reaccionamos lo más pronto que pudimos y efectivamente en el video se ve un guardia. Pero también hay otras personas que tienen otros uniformes de Fantasilandia también están separando a la gente. Entonces, la verdad es que la respuesta fue bastante rápida".

Otras medidas adoptadas por el parque

A través de un comunicado, la empresa sostuvo que: "Segundos después de iniciado el episodio, activamos nuestros protocolos de seguridad, que incluyen el control de la situación a través de guardias, evaluación médica de quienes hayan podido resultar con lesiones y posteriormente generamos un registro para que los responsables no puedan ingresar más a nuestras instalaciones".

"Nos hemos mantenido en contacto con las personas agredidas y disponibles en todo momento para estos efectos", afirmó.

Declaración de madre de una de las agredidas

La madre de una de las adolescentes lesionadas contó que: "Ellas no estaban peleando, tampoco se defendieron".

Además, aseguró que su hija "quedó con un cierto trauma, con un cierto miedo. De hecho, era su primera vez que iba a Fantasilandia. Tuvo lesiones en su cabeza por los golpes de las patadas, y tiene dolor de cuerpo", agregó.

En ese sentido, manifestó que: "A mí lo que más me molesta es que Fantasilandia en ese momento no llamó a Carabineros, no denunció, ni tampoco a mi hija la llevaron al SAPU. Nada, no hicieron nada, yo estando acá en Villa alemana y ella en Santiago".

