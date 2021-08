Indulto a detenidos del estallido social: este martes sigue la discusión del proyecto

Este martes continúa en la comisión de Constitución del Senado la discusión del proyecto que busca otorgar un indulto general por razones humanitarias a los detenidos en el contexto del estallido social.

La sesión comenzará a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta las 12:00, instancia a la que fueron invitados los abogados Jorge Bofill, Yuri Vásquez y Fidel Castro.

Votación a mediados de agosto

Cabe señalar, que frente al rumor que comenzó a circular en redes sociales de que el proyecto se votaría la presente jornada, el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, aclaró que dicha información "es absolutamente falsa".

Además afirmó que a la sesión "se encuentran invitados a exponer a la comisión distintos abogados que están a favor y en contra de esta iniciativa. Posteriormente vamos a recibir a otro grupo de abogados que fue solicitado por los familiares de la revuelta que quieren exponer, también, de por qué debiera votarse a favor de este proyecto", consignó 24 Horas.

"Probablemente este proyecto va a ser votado a mediados de agosto", aclaró.

Rechazo del Gobierno

Este lunes el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, reiteró las críticas a la iniciativa señalando que “este proyecto no es un indulto, es una amnistía, y eso obviamente ya no se puede hacer. Más encima, como han dicho los expertos, permitiría que delitos comunes quedaran fuera. ¿A alguien le parece razonable que intentar asesinar a dos personas con una bomba molotov es algo que no tiene que ser punible por el hecho de que se da en unas fechas, o que destruir el centro de nuestras ciudades, los buses, los espacios públicos y espacios privados son algo que da lo mismo? Por supuesto que no, no puede ser, y lamentablemente hemos visto que de ahí se sigue después, que algunos se cuelgan de ello para justificar la violencia”.

En esa misma línea, el secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, manifestó que “lo hemos dicho muchas veces y en todos los tonos: en Chile no existen los presos políticos, los presos políticos existen en los países que no tienen democracia, que no tienen separación de poderes del Estado”.



“En Chile, el Poder Judicial es independiente, ha sido el Poder Judicial el que ha determinado que ciertas personas se encuentren en prisión preventiva y otras derechamente condenadas, y no por sus ideas políticas, sino que por cometer delitos muy graves”, añadió.

El proyecto

En el texto los parlamentarios aseguran que los eventuales delitos sucedieron en un "marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos" y que la mayoría de los imputados son "jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos".

Agrega además, que se propone un proyecto que “de manera excepcional y para el caso de las personas beneficiadas que indica, extiende la aplicación de este instrumento jurídico para lograr como efecto la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena, cuando corresponda, por los hechos delictivos que se enumeran en su artículo 1º y que hayan sido cometidos en el plazo que se señala, para que no generen responsabilidad alguna, en un sentido similar al efecto doctrinario atribuido a una amnistía donde se perdona el delito, la pena y sus efectos legales, cuestión jurídicamente viable al tener el indulto jerarquía legal”.

"El presente proyecto de ley se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los Derechos Humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de Derechos Humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social, iniciado en octubre de 2019", afirma.

