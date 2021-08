Orrego emplaza al Gobierno a acortar el toque de queda en la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, emplazó al Gobierno para que acorte el toque de queda que rige por el coronavirus, para así favorecer al sector gastronómico y turístico.

Según Orrego, hoy en la región "están dadas las condiciones" para que la medida pueda comenzar a las 00:00 horas, asegurando que llegó el momento de "hacer un gesto" con ese sector económico tan afectado por la pandemia.

¿Qué dijo Orrego?

En entrevista con Cooperativa, el gobernador regional señaló que durante el sábado hizo "un llamado al Gobierno para efectos de acortar el toque de queda. Creemos que están dada las condiciones sanitarias: Santiago tiene hoy día un nivel de positividad muy bajo".

"Creo que llegó el momento de hacer este gesto para apoyar al sector gastronómico en toda la Región Metropolitana", agregó.

"Si no hay espacio para ir a consumir, la gente no va a consumir. La gente no quiere más créditos. Los comerciantes de la Cámara de Comercio de Ñuñoa nos dicen: 'más que nuevos créditos, queremos público'. Para eso acortar el toque de queda sería una señal extremadamente positiva", dijo.

"Si no queremos que muera el comercio tenemos que hacer una señal clara de apoyarlo con mayor consumo y eso significa generar un mayor espacio... con dos horas adicionales le cambia la realidad completamente al sector gastronómico", sostuvo el jefe del gobierno regional.

¿Toque de queda desde las 00:00 horas?

Cabe recordar que para que se acorte el horario del toque de queda se requiere de dos condiciones: que la tasa de casos activos de coronavirus sea menor a 150, condición que la RM ya cumple, y que la cifra de vacunados llegue al 80% de la población objetivo.

Según señaló el ministro de Salud, Enrique Paris, el pasado jueves, lo más probable es que ambas condiciones se cumplen después de la segunda o tercera semana de agosto.

"Probablemente después de la segunda o tercera semana de agosto la región Metropolitana va a lograr llegar al 80% (de vacunados) y en ese momento recién podemos hacer un cambio en el toque de queda", dijo el titular del Minsal en esa oportunidad.

Hoy el toque de queda en la Región Metropolitana comienza a las 22:00 horas y se extiende hasta las 05:00 de la madrugada del día siguiente.

