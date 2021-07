Nuevo alcalde de San Ramón reveló amenazas de muerte y ataques armados en su contra

¿Qué pasó?

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), reveló en conversación con Meganoticias Alerta que está con protección policial permanente debido a amenazas de muerte y ataques armados en su contra.

La autoridad comunal reveló que "me han amenazado de muerte y he tenido dos atentados de bala que hoy día me tienen con protección policial".

Toro relató que "me amenazaron de muerte en noviembre, me dijeron que me iban 'a correr bala', conjuntamente con todas las agresiones que he sufrido verbales, amenazas por las redes sociales y no solamente yo, sino también mi familia".

El alcalde añadió que "en el mes de marzo, cuando estábamos en campaña política en la población La Bandera, cerca de las 9 de la noche, en un club deportivo, nos venía siguiendo un auto y cuando nos estacionamos nos hizo una encerrona y percutaron aproximadamente cinco balazos".

El jefe edilicio contó que "ahora en mayo, a las 10.00 de la mañana, en el sector norte, en una avenida principal, que es la calle Bolivia con Carlos Dávila, estábamos empezando una jornada de campaña y pasó otro vehículo y nos percutó cinco balazos".

De acuerdo con su narración, "es difícil (vivir así), porque yo tengo hijos chicos, una guagüita de dos meses, tengo un hijo de tres años y una hija de seis, (que son) una preocupación permanente. Mis hijos no tienen una calidad de vida normal, no pueden salir a un parque, no pueden andar a la calle, porque hay riesgos".

Intensa jornada de votación

Tras una reñida elección y en una intensa jornada electoral, el pasado domingo 11 de julio, Toro se convirtió en el nuevo alcalde de San Ramón, tras obtener 8.280 votos (26,21%).

El anterior edil, Miguel Ángel Aguilera, obtuvo 7.768 votos y perdió dicha Municipalidad. Actualmente enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero durante su gestión, por lo que se encuentra en prisión preventiva.

