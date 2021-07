Madre de Nayara Vit cuenta lo que habló con su hija el día de su muerte: "Ella estaba muy bien"

Eliane Marcos, madre de Nayara Vit, conversó en exclusiva con el matinal Mucho Gusto, espacio en que dijo que habló con su hija la misma tarde en que ella murió, asegurando que "ella estaba muy bien".

La modelo brasileña, panelista del extinto programa de televisión Toc Show, falleció el pasado 7 de julio tras caer desde el piso 12 de un edificio de Las Condes, muerte que ha dejado un manto de dudas, ya que su familia y amigos no creen que se haya lanzado al vacío.

"Yo hablé con Nayara el día de su muerte", relató Eliane Marcos, quien precisó que "hablé con ella a las 18:56 horas de Brasil y hablamos durante 10 minutos por video. Yo estaba muy triste, porque había perdido a una perrita que tenía un tumor y murió en una cirugía, entonces la llamé para decir que mi perrita había fallecido".

"Ella estaba muy bien"

"Ella me vio llorando por la cámara y entendió que era algo relacionado con el perrito y a partir de ahí intentó consolarme por la pérdida, diciéndome que entendía mi tristeza, porque sabía cuánto la gente se apega a los animales, y que era difícil para nosotros, pero que no le gustaba verme triste", añadió la madre de la fallecida joven brasileña.

"Ella estaba muy bien, ella me contó su día, tal vez para alegrarme, ella me dijo que la Gabriela, su hija, hace tres días lloraba porque no quería ir a la escuela y que ese día decidió salir con Gabriela, y que iba a volver a ir al gimnasio y que había comprado unas zapatillas", prosiguió Eliane Marcos, desde Brasil.

"Creía que había encontrado al hombre de su vida"

Sobre la pareja de su hija, Rodrigo del Valle, sobre quien recaen las principales sospechas de los cercanos a la modelo brasileña, su madre afirmó que "no llegué a conocerlo personalmente, ella nos lo presentó a mediados de diciembre pasado. Cuando nos lo presentó, yo estaba en la casa de mi hijo mayor, estábamos hablando por videollamada y nos presentó a su nuevo 'enamorado'".

Marcos aseguró que Nayara "creía que había encontrado al hombre de su vida, y para nosotros, su familia, recibimos esa información con un poco de tristeza, porque queríamos que viviera con el papá de Gabriela, porque sabíamos el gran amor que él tenía por Nayara".

"Nayara nunca me contó ningún problema que ella estuviese teniendo con él. Sólo lo encontré extraño un día, nosotros hablábamos todos los días, y un día en la mañana, cuando ella me llamó, no estaba en el departamento de él, estaba en el departamento de ella y le pregunté por qué, y ella me dijo que era porque la Gabriela quería ir para allá", apuntó.

"No supimos de su muerte por Rodrigo"

Otro punto que hace dudar a su familia es que, como apunta su madre, "nosotros no supimos de su muerte por Rodrigo, él no habló con nosotros. Quien nos comunicó fue Óscar, el exmarido, el papá de Gabriela. Fue él quien nos comunicó lo que pasó con Nayara".

"Hasta el día de hoy Rodrigo no nos ha llamado. Cuando Óscar habló con el padre de Nayara, llamó a Rodrigo como tres o cuatro veces y él no atendió, después le mandó mensajes por WhatsApp, los mensajes eran vistos, pero no los respondía. Pasados 30 a 40 minutos, Rodrigo devolvió el llamado al papá de Nayara", contó Eliane Marcos.

La mujer continuó apuntando que "el papá de Nayara le preguntó lo que había pasado y él se dio cuenta que había alguien que orientaba lo que Rodrigo tenía que hablar, percibió un llanto falso, que no lo convencía. Dijo que él debía proteger a Nayara y no lo consiguió, dijo que Nayara estaba pasando un proceso de depresión muy grave, con medicamentos muy fuertes y que en los últimos tres meses había intentado suicidarse dos veces y que él había conseguido impedir, pero que esta vez no lo había logrado".

Posible alteración del sitio del suceso

El padre de la hija de Nayara y una abogada amiga de la modelo brasileña, Marcela Bakit, se enteraron a través de testigos situaciones que ocurrieron la noche en que murió la modelo y en horas posteriores a este hecho.

Según la querella, ese 7 de julio una vecina y su hijo mayor de edad relataron que "primero visualizaron la caída a la vía pública de un jarrón/macetero de gran volumen desde el departamento y pasados unos instantes la caída de Nayara desde el mismo departamento".

"Ambos fueron contestes en indicar que les llamó la atención que luego de aquello sintieron un grito de un hombre (suponen que fue la pareja de Nayara), pero que este último, en ningún momento bajó a ver lo ocurrido", agrega el documento.

A esto se suma la sospecha por parte de familiares y amigos de que el sitio del suceso habría sido intervenido, ya que al día siguiente los mismos testigos señalaron ver a la asesora del hogar limpiando el departamento.

Además, existe la denuncia que hace el círculo cercano de Nayara al indicar que la Policía de Investigaciones nunca aisló el sitio del suceso e investigó un posible homicidio.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

