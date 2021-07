Apertura de fronteras: Familia no pudo viajar a Madrid porque sus hijos no estaban vacunados

Muchas personas se dirigieron al aeropuerto de Santiago luego que este lunes comenzara a regir el nuevo Plan Frontera Protegida anunciado por el ministerio de Salud, que permite viajes al extranjero en aquellos que cuenten con su pase de movilidad.

No obstante, algunos se han visto impedidos de cumplir su objetivo. En Mucho Gusto dieron a conocer el caso de una familia a la que no se le permitió embarcarse, debido a que los tres niños con los que viajaban -de 13, 10 y 8 años- no estaban vacunados.

"Hemos perdido mucho dinero"

Jazmín, una de las integrantes de la familia, comentó que se dirigían a Madrid a ver a sus abuelos luego de dos años.

"Sabíamos que nosotros podíamos movernos abriendo las fronteras, pero nunca pensamos que nos iban a poner tantos problemas con los niños", manifestó.

La situación se torna compleja, porque existe la posibilidad de que pierdan el vuelo. "Es mucho dinero", aseguró ella.

"Ahora mi pareja está tramitando para ver qué solución le dan, pero lo han tramitado bastante", añadió.

Jazmín expresó que hace meses planificaron el viaje, y que los pasajes los han ido cambiando constantemente producto de la pandemia. "Hemos tenido que dar la diferencia perdiendo bastante dinero, y ya con esto es más estresante aún", expuso.

¿Qué dice el Aeropuerto?

El vocero del aeropuerto, Manuel Valencia, señaló: "Hoy estamos con el Plan Fronteras Protegidas activado. Las personas pueden viajar al extranjero, pero con muchas condiciones".

En esa línea, sostuvo que pueden viajar "sólo las personas que tienen el Pase de Movilidad, que han completado su esquema de vacunación".

De acuerdo a lo anterior, "eso excluye a los niños menores de 12 años. Entonces muchas familias no han podido salir por lo mismo".

"Por lo tanto le pedimos a las personas que se informan en todos nuestros canales de atención, en nuestras redes sociales, y que vengan con la suficiente antelación. Más de tres horas en los vuelos internacionales y dos horas en los nacionales", enfatizó el vocero.

Todo sobre Pase de Movilidad

Ver cobertura completa