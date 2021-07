Unidad Constituyente realizará consulta ciudadana para definir a su candidato presidencial

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, el pacto Unidad Constituyente, conformado por la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y Nuevo Trato, anunció que realizará una consulta ciudadana para definir a su candidato presidencial en las elecciones de noviembre.

Esta decisión se tomó luego que el pasado viernes, la senadora DC Yasna Provoste confirmara su decisión de ser candidata de su sector.

Los otros postulantes en esta contienda serán la ex vocera de Gobierno Paula Narváez (PS) y el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado (PR).

¿Cuándo será?

La consulta ciudadana se realizará de manera presencial el sábado 21 de agosto, a dos días de la inscripción de los candidatos presidenciales, y en ella podrán participar militantes de los partidos que conforman Unidad Constituyente e independientes.

La inscripción de los candidatos para esta consulta y el sorteo de la papeleta se realizará este jueves.

Heraldo Muñoz: "Que vote la mayor cantidad de gente"

Sobre este proceso, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo en conversación con Meganoticias Prime que "estamos entusiasmados, creemos que esto debe ser participativo, que la centroizquierda del país pueda tener también una opción presidencial y que esto sea con una lista parlamentaria común y un programa de pilares programáticos compartidos".

El ex canciller añadió que esperan "que vote la mayor cantidad de gente posible. Aquí hay una opción de centroizquierda que va a enriquecer la carrera presidencial y por eso esperamos que muchos independientes puedan participar además de los militantes de los partidos de nuestra coalición".

Muñoz también realizó un llamado a los canales de televisión para que "se interesen en organizar debates televisivos y lo mismo las radios y otros medios de comunicación, es importante que la gente esté informada".

Finalmente, consultado por la no inscripción del pacto en las primarias del pasado domingo 18 de julio, el ex ministro remarcó que "se cometió un error monumental el día 19 de mayo. No podemos cambiar el pasado, cambiemos el futuro y por eso es que estamos haciendo las cosas tratando de enmendar lo que no se hizo en el pasado, por eso es que el tiempo apremia".

