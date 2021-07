Madre de víctima de femicidio pide custodia de sus nietos: están con la hermana del acusado

¿Qué pasó?

La madre de Valeria Ortiz, joven de 22 años de San Felipe que habría sido victima de femicidio por parte de su pareja en marzo de este año, exige poder ver a sus dos nietos -hijos de la víctima-, los cuales están a cargo de la hermana del padre de los menores e imputado confeso, Armando Contreras.

A través del medio El Trabajo, la mujer de nombre Edith, hizo un llamado al Tribunal de Familia para que reconsidere la medida, ya que no le parece justo que una familiar del presunto asesino de su hija mantenga la custodia de ambos niños.

Al respecto, la mujer expresó: "Yo pensaba que la hermana de quien la mató me iba a entregar a mis nietos, pero no fue así. Yo lo único que le pido a ella es que se ponga la mano al corazón como mamá y que me traigan los niños".

"Yo a mi hija no la volveré a tener, y eso es lo que yo pido, que me entregue los niños. Yo voy a ser feliz con mis nietos, la niña tiene 4 años y el varón cumplirá pronto sus 7 años de edad, ahora el 15 de agosto", agregó Edith.

La respuesta del Tribunal

Según Edith, el Tribunal de Familia "le dio todo el favor a ella (hermana del imputado), aunque yo expliqué todo mi sufrimiento, pero igual nada".

"Me dicen que hay que seguir seis meses más, yo tengo que juntar los papeles, yo voy a seguir luchando por ellos", añade la mujer.

Pese a lo anterior, asegura que "igual yo los días sábado los voy a buscar a las 12:00 hasta las 19:00 horas, el día domingo también voy a buscarlos. Yo salgo con ellos, almorzamos y salimos juntos. Ella no me pone problemas que yo vaya a buscarlos".

No obstante, la mujer insiste en que le entreguen el cuidado de los menores: "Lo único que yo le pido a ella es que se ponga la mano en el corazón y que como abuela, porque ella también es abuela, me entregue los niños, yo nada más le pido eso".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

