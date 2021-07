No más AFP, sistema único de salud e inmobiliaria estatal: Boric reitera pilares de su programa

Este martes, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, reiteró los pilares fundamentales de su programa de Gobierno y, en paralelo, entregó luces de cómo será su campaña de aquí en más, en términos de los sectores donde buscará apoyo.

Precisamente respecto a esto, el candidato magallánico rechazó las analogías que señalan que estaría en la dicotomía de ir más a la izquierda, por los votantes de Jadue, o hacia el centro, en pos de lograr ser electo Presidente de la República.

¿Qué dijo Boric?

"Hoy la política no es lineal, no es una línea recta donde uno tiene que decidir o me corro para acá o me corro para allá. Hoy la política es mucho más compleja, hay un montón de sueños, de diversidades que no han sido expresados o no han sido acogidas por la política institucional, y nosotros buscamos convocarlo, que es lo que se reflejó en el mundo del Apruebo", manifestó.

En esta línea, agregó que "hay una voluntad transformadora y nosotros vamos a avanzar hacia allá. Y esto no significa ni moderarse ni radicalizarse".

"Se requieren amplias mayorías"

"Nosotros tenemos nuestras convicciones, principios y domicilios muy claros: esta es una candidatura de izquierda que entiende que para poder gobernar Chile se requieren amplias mayorías, y que para poder hacer transformaciones que sean sustentables en el tiempo tenemos que hablar más allá de nuestras propias fronteras, porque las transformaciones son importantes y tenemos que darle estabilidad al país", expuso.

En paralelo, el legislador fue consultado por supuestas críticas de sectores que señalan que se sienten más representados con ideas más hacia la izquierda, propiamente tal.

"Si hay alguien a quien no le convence nuestra voluntad de ser convocantes con el pueblo de Chile, que se expresó además en el resultado de las primarias, creo que no hay mucho que podamos hacer al respecto", señaló.

No más AFP y sistema de salud único

Pese a lo anterior, Boric manifestó que le gustaría saber cuáles serían esas ideas a las que se hace referencia, y detalló algunas de las que contiene su programa de Gobierno.

"Nosotros decimos muy claramente no más AFP, queremos avanzar a un sistema de pensiones público, sin fines de lucro, digno. Hablamos de la creación de un banco de suelos de interés público y la creación de una inmobiliaria estatal, la recuperación del agua en convivencia con lo que va a suceder con la nueva Constitución", expuso.

En paralelo, Boric hizo énfasis en las medidas que proyectan respecto a "la recuperación de recursos naturales, transferencias tecnológicas y encadenamientos productivos, estamos hablando de crear un sistema único de salud, para terminar con la salud de ricos y pobres. Descentralizar Chile y entregarle más poder a los gobiernos regionales, todo lo contrario a lo que ha hecho este Gobierno, y empoderar y facilitar el trabajo de la Convención Constitucional".

"Abrir más puertas"

"¿Cuáles son las diferencias que tenemos hoy sobre la mesa?", preguntó Boric, señalando que "si es una cuestión estética, bueno, yo de estética no sé mucho, sé los cambios que nos ha manifestado el pueblo de Chile que quiere empujar que se reflejan en el programa de Apruebo Dignidad".

Tras esto, el parlamentario manifestó su deseo de "ojalá abrir más nuestras puertas, porque necesitamos ser más para poder convocar y que las transformaciones sean sustentables".

Pensiones

En relación con su proyecto en materia de pensiones, Boric detalló que proponen avanzar hacia "un sistema que sea público, sin fines de lucro, que entregue pensiones que estén ajustadas a, por lo menos, por sobre la línea de la pobreza".

Respecto a este punto, aclaró que "hay que definir cuál es el monto específico al cual anclarse, porque hay algunas discusiones técnicas respecto a eso, eso significa un mayor aporte estatal, en nuestro proyecto hablamos de que cerca de tres puntos del PIB van a ser destinados a las futuras pensiones".

En paralelo, destacó la existencia de solidaridad inter e intra generacional, fomentada por un aumento progresivo en las cotizaciones. Dicho monto irá destinado a un fondo común.

Ahorros actuales

"Hemos dicho también que no vamos a tocar ni un peso de los actuales ahorros que están en las cuentas individuales y que eso, por cierto, se va a respetar, la gente puede tener tranquilidad frente a aquello y que en el futuro vamos a tener pensiones dignas", señaló Boric.

Finalmente, el parlamentario manifestó que para que esto se materialice "necesitamos un acuerdo que sea amplio, porque los sistemas de pensiones para mantenerse en el tiempo no pueden cambiarse cada cuatro años, así que esperamos poder construir ese consenso, que yo creo que ya es mayoritario en Chile, pero todavía acá en el Congreso hay algunos que no han querido escuchar".

