Retiro de fondos: Sichel explica casos en que permitiría sacar dinero de AFP de ser electo

Este martes, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, explicó sus propuestas en materia de pensiones en el matinal Mucho Gusto, específicamente respecto a un eventual retiro de fondos.

Junto con esto, el exministro de Desarrollo Social señaló que, de lograr llegar a La Moneda, impulsaría la creación de una AFP Estatal que compita con las actuales, además de permitir la administración de fondos de pensión por parte de mutuales y organizaciones sin fines de lucro.

Consultado respecto al retiro de fondos propiamente tal, el candidato independiente por Chile Vamos manifestó que este se contempla en dos situaciones: Compra de un inmueble y enfermedad terminal.

¿Qué dijo Sichel?

"La tragedia de Chile no es que el chileno no pueda pagar el dividendo, porque paga arriendo muchas veces, el problema es que no tiene capacidad de ahorro con la crisis que está viviendo la clase media", comenzó señalando Sichel.

En esta línea, agregó que "significa que puedes retirar lo necesario para pagar el 20% de pie de tu vivienda del fondo de pensiones y con eso comprar una casa, porque lo que estás haciendo en el fondo es un ahorro patrimonial para tu pensión".

"Una casa es el mejor patrimonio que puede tener una persona y se puede retirar para eso. Para el pie de tu vivienda y enfermedades terminales", expresó.

Devolución de los fondos

En paralelo, Sichel explicó que dicho dinero se devolvería a la cuenta de ahorro previsional, mediante un aumento marginal de las cotizaciones futuras.

"Es un autopréstamo, es a cambio de que tu pensión aumente un 0,2. En vez del 10%, pasa a ser el 10.02%, por lo tanto, lo vas recuperando con un aumento sutil de tu cotización en el futuro, como es de largo plazo, recuperas eso que retiraste", señaló.

Tras esto, argumentó que "no sirve de nada tener mala pensión, cuando tienes que pagar arriendo, por lo tanto, es una forma de generar ahorros futuros".

La idea, en resumen, señaló Sichel, consiste en que "te prestas tu propia plata, pero el pago de las cuotas es sin interés, en bajo aumento de pensión y tienes 20 años para pagar hacia adelante ese pie y no se lo pides a un banco, que es lo que hacen muchos chilenos en un crédito de consumo, con tasas que están sobre el 11 o 12%, en el mejor de los casos".

Ver cobertura completa

Todo sobre Sebastián Sichel