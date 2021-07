Hermana de mujer desaparecida en Punta Arenas: "Ya no culpo a su pareja"

Este martes se cumplen 10 días de la desaparición de Guadalupe Oyarzún, una mujer de 54 años, a quien se le perdió el rastro en la Reserva Nacional Magallanes, mientras buscaba animales junto a su pareja.

Hasta el momento las condiciones climáticas y la poca luz de día han complicado las labores de búsqueda de la mujer.

"Yo ya no lo culpo"

Rosa Oyarzún, hermana de Guadalupe, señaló: “Yo conversé con su pareja que es la primera y última vez que lo voy a hacer. Yo le pregunté qué había pasado con mi hermana y él me dijo que venían hacia abajo y que ella se había extraviado”.

“Yo le dije ¿pero a dónde quedó?’ y me dice ‘yo pienso’, con esas palabras, que había un barranco y que ella podía haberse caído ahí. Yo le dije ‘¿por qué no la volviste a buscar?, ¿por qué no la llamaste?’, y él me dijo ‘me vine para la casa’”, agregó.

“Yo ya no lo culpo, dejé todo en las manos de Dios y ya tampoco lo estoy acusando, solamente estoy diciendo que fue responsabilidad de él haberla dejado sola”, indicó a 24 Horas.

"Lo único que pido es que no dejen de buscarla"

Margarita Oyarzún, otra hermana de Guadalupe, manifestó: “Lo único que pido es que no dejen de buscarla porque es algo que, por lo menos yo me estoy consumiendo en vida sin saber qué pasó con ella".

Incluso, aseguró que "la verdad es que nunca vi ninguna pelea entre ellos dos. Siempre los vi como una pareja normal, pero nunca vi nada raro".

Búsqueda continúa

Desde Carabineros informaron que realizaron una "reunión de coordinación con grupo multidisciplinario institucional, quienes realizarán diligencias de búsqueda e investigativas de mujer extraviada en la Reserva Magallanes".

#PuntaArenas, #Carabineros realiza reunión de coordinación con grupo multidisciplinario institucional, quienes realizarán diligencias de búsqueda e investigativas de mujer extraviada en la Reserva Magallanes. pic.twitter.com/j04y3f88IG — Carabineros Región Magallanes y Antártica Ch. (@CarabMagallanes) July 20, 2021

Reserva se mantiene cerrada

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf), anunciaron que la Reserva Nacional Magallanes permanecerá cerrada hasta el 26 de julio y explicaron que "se trata de una medida administrativa materializada a través de las directrices que va estableciendo el equipo de búsqueda que ante una labor intensa, pero que aún no da resultados positivos, se recomienda el cierre al público para evitar riesgos en la seguridad de las personas", consignó El Pingüino.

Ver cobertura completa