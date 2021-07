Madre lucha para cuidar a su hija enferma y utiliza aporte del IFE para costear sus exámenes

Ha estado toda su vida preocupada de su familia y de su hija de 30 años, que sufre de una encefalopatía congénita, enfermedad compleja que requiere de una serie de cuidados.

Se trata de Irene, quien asegura que ha tenido que costear diversos gastos médicos en el último tiempo, sin siquiera contar con una Pensión Básica Solidaria.

En esta línea, la mujer de 65 años señala que hasta ahora sus únicos ingresos son gracias a la jubilación de su esposo y al IFE Universal.

Los cuidados de su hija

En medio de todos estos inconvenientes, Irene ha puesto toda su dedicación y esfuerzo en ayudar a su hija en su diario vivir.

Alimentarla, bañarla, llevarla al médico y pasear con ella dos veces al día son algunas de las actividades que debe realizar diariamente.

"Nunca pensé que iba a tener una hija con problemas. Lo pasé muy mal", comentó la mujer.

"Me ha ayudado un montón"

Respecto al IFE Universal, sostuvo que "lo que el Gobierno me ha estado dando a mí me ha ayudado un montón. Yo me siento contenta y feliz con esa ayuda, porque no la tenía".

"Me ha servido a mí también para comprarme algunas cositas, comprarle cosas a ella. Hay que hacerle exámenes continuamente por su problema", agregó.

