Paris y apoyo de Izkia Siches a Boric: "El presidente de un gremio debe representar a todos"

¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al apoyo explícito que realizó a través de sus redes sociales la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, al precandidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien participa de las elecciones primarias de este domingo.

"La salud en Chile necesita líderes que se basen en la evidencia y respeten a los colegios profesionales", escribió la dirigenta gremial en su cuenta de Twitter, junto con desearle "éxito este fin de semana" al diputado por la Región de Magallanes.

Muchas gracias candidato @gabrielboric. La salud de Chile necesita líderes que se basen en la evidencia y respeten a los colegios profesionales. Éxito este fin de semana!!! https://t.co/mF6Qpx3ENX — Izkia Siches Pastén (@izkia) July 16, 2021

El tuit de Siches surgió como respuesta a las "propuestas de transformación del sistema de salud" que subió el parlamentario a la citada red social, con el mensaje "ojalá podamos construir las mayorías para este gran desafío" y en el que arrobó a la presidenta del Colegio Médico.

Este domingo, luego de emitir su voto, el ministro Paris afirmó que "cuando fui presidente del Colegio Médico dije que representaba a todos los médicos. Recuerden que el Presidente Piñera me pidió entrar a su comando y yo dije que no, que mientras sea presidente del Colegio Médico o de un gremio, cualquiera que sea, debe representar a todos los agremiados".

El secretario de Estado añadió que "no creo que no corresponda, es una opinión propia de ella, pero yo creo que un presidente de un gremio debe representar a todos sus agremiados y no creo que todos los médicos de Chile estén apoyando a Boric, hay de todo tipo de apoyos a diferentes candidatas y candidatos y eso hay que mantenerlo muy claro dentro del funcionamiento de los gremios".

Durante la pandemia de Covid-19 en Chile, el Colegio Médico ha sido uno de los principales críticos de las medidas del Gobierno y ha realizado sus propias propuestas junto con asegurar que no han sido considerados en las distintas instancias de conversación que ha dispuesto el Ejecutivo.

