"Es desgaste emocional": Madre denuncia ser rechazada para tener posnatal de emergencia

¿Qué pasó?

Cientos de mujeres denuncian que les han rechazado las solicitudes al posnatal de emergencia, pese a que cumplían los requisitos. Las autoridades hacen un llamado a comunicarse con las entidades responsables, ya que este beneficio es un derecho que no se les puede negar.

Tal es el caso de María José Fuentes, madre que dejó de recibir este dinero, por lo que pensó en volver a trabajar. Sin embargo, el miedo a contagiarse y arriesgar a su hija de solo 10 meses la hizo optar por seguir en su casa.

Para ella, representaba una esperanza la extensión del beneficio por tres meses más, pero "ya llevo dos rechazos cuando sí me corresponde. Nunca pensé que sería tanto trámite y desgaste emocional".

La lucha por hacer valer el posnatal

Tras ser rechazada, María José llegó hasta el Movimiento Postnatal de Emergencia, que lucha por hacer valer este derecho.

Andrea Iturry, integreante del colectivo, detalló que "ya nos han llegado muchísimos casos que las mamás están siendo rechazadas con sus solicitudes, sus cálculos son incorrectos, les están descontando hasta el 50%, AFC no responde, ChileAtiende les da una espera de 30 días".

El llamado del Gobierno

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, señaló que el posnatal de emergencia "no se puede rechazar, es un derecho, está definido por ley. Hago un llamado: si no has sido beneficiada, contacta a nuestro ministerio o también al ministerio del Trabajo para que veamos tu caso".

En tanto, la senadora Marcela Sabat (RN) explicó que "es importante recalcar que las mujeres que hicieron la solicitud en el Fondo de Cesantía deben apelar a la Superintendencia de Seguridad Social, las funcionarias públicas a la Contraloría y las independientes al Instituto de Previsión Social".

¿Qué es el posnatal de emergencia?

El posnatal de emergencia permite acogerse a la suspensión temporal del contrato de trabajo y recibir el subsidio de incapacidad laboral para los trabajadores y las trabajadoras que sean padres, madres y cuidadores de niños o niñas en edad preescolar y que hayan usado una o más licencias médicas preventivas parentales (LMPP).

El cálculo del beneficio se realiza considerando la LMPP, y no en base a la remuneración del trabajador o trabajadora.

Tendrá una duración de 90 días, de los cuales se pueden tomar 30, 60 o los 90 días.

