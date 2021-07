Un hombre muere y otro queda herido tras ataque de perros pitbull en Curicó

¿Qué pasó?

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga el hallazgo del cadáver de un hombre de 39 años en la población Aguas Negras, de Curicó, y cuya muerte se atribuye a mordeduras de perros pitbull.

El hecho ocurrió pasadas las 05.00 de la madrugada de este jueves, cuando, de acuerdo al relato de otro hombre que acompañaba a la víctima y resultó con lesiones leves, ambos fueron atacados por dos canes mientras se dirigían al lugar donde esperaban el furgón que los trasladaba hasta su lugar de trabajo.

La oportuna acción de vecinos del lugar evitó que los perros siguieran atacando al segundo hombre, quien fue trasladado por Carabineros hasta el Hospital Base de Curicó.

¿Qué dijo la PDI?

La prefecta Lorena Muñoz, jefa de la Prefectura Curicó de la PDI, detalló que "de acuerdo al relato de la persona lesionada, él dice que fue atacado por dos perros. Las lesiones son compatibles según lo que dice el médico también. Ahora, todo lo que refiere a la causa de muerte está en proceso de investigación y estamos a la espera de los resultados".

La funcionaria policial añadió que "efectuamos coordinación de manera inmediata con la Municipalidad, quienes tomaron el procedimiento por tenencia responsabe de mascotas y, además, estamos coordinando con la Seremi de Salud para ver el tema de la situación de los animales".

Vecino: Es primera vez que veo a esos perros aquí

Lucas Gómez, residente del sector, apuntó que "había dos perros atacando a un caballero, lo tenían en el suelo y cómo salía para allá yo a defenderlo, no podía salir, porque los perros me podían atacar a mí, así que tocaba el portón fuerte para que lo dejaran y partí a buscar el teléfono y llamé al Plan Cuadrante, se demoraron muy poco en llegar los Carabineros".

"Yo no me había dado cuenta que había otro muerto en la esquina, yo vi al caballero que estaba ahí no más. Gracias al llamado que hice yo y por la rapidez de Carabineros se salvó el otro caballero, o si no también lo matan. Es primera vez que veo a esos perros aquí, eran bravos", relató el vecino.

También la PDI indaga por qué los perros atacaron a estos hombres y por qué transitaban libremente por la calle, aunque se presume que salieron por un forado en una de las murallas de la casa en la que viven.

