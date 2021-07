Constituyente Rivera propone que la gente pueda escuchar la Convención en sus trabajos

¿Qué pasó?

La constituyente de la Lista del Pueblo por el distrito 8, María Rivera, propuso que todos los trabajadores del país tengan la posibilidad de escuchar, en sus respectivos puestos de trabajo, las discusiones que se desarrollan en la Convención Constitucional, sin que eso signifique un perjuicio en sus remuneraciones.

La también abogada aseguró que de ese modo la participación en dicho organismo será "realmente democrática". Es por eso que le pidió a la Convención que le solicite al ministro del Trabajo, Patricio Melero, garantizar este "derecho".

¿Qué dijo María Rivera?

Durante la sesión de este miércoles 14 de julio, la constituyente María Rivera sostuvo: "A mí me parece tremendamente importante discutir una cuestión. Para que sea realmente democrática esta participación o esta Convención Constituyente, tienen el derecho los 8 millones de trabajadores del país a conocer las discusiones", señaló en una primera instancia la abogada.

En esa línea, propuso "que esta convención solicite al ministro del Trabajo que se garantice un tiempo discutido para que en cada lugar de trabajo, mina, fábrica o puerto, todos los trabajadores tengan espacio para escuchar las discusiones, sin descuento de remuneraciones", expresó Rivera.

Derecho a hablar

Durante su intervención, la abogada también manifestó su molestia ante el hecho de que no todos los constituyentes habían tenido la posibilidad de hablar: "Yo creo que es un derecho de todo aquel y todo aquella convencional que pida la palabra, que la pueda usar", sostuvo.

"Pero no podemos quedar convencionales que todos los días hayamos pedido la palabra y no se nos dé por el tiempo. Somos 155, multipliquemos por dos minutos cada uno, no creo que sea imposible hacerlo", expuso Rivera.

Previamente, había celebrado que en la Convención se pudiesen presentar propuestas aunque no tuviesen el apoyo de las firmas exigidas, y defenderlas aunque no fuesen a la votación. "Eso me parece un paso en la democratización de esta convención constitucional".

