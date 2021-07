Baradit se disculpa por frase sobre constituyentes: "Las palabras que emití no me representan"

Este miércoles, el constituyente Jorge Baradit (Independiente con cupo PS) se disculpó por la frase expresada durante la jornada del martes, cuando señaló que le parecían "convenientes" los ataques sufridos por convencionales del oficialismo.

A propósito de los episodios denunciados por los constituyentes de RN Luciano Silva y Ruggero Cozzi, Baradit sostuvo la pasada jornada que "me parece maravilloso... no, no me parece maravilloso, me parece conveniente, que ellos ahora también sufran un poquito lo que los chilenos hemos sufrido desde el estallido social: persecución, violencia, represión en las calles".

Las palabras generaron una serie de reacciones negativas de forma transversal, tanto dentro como fuera de la Convención.

Las disculpas de Baradit

Es así como, tras ser interpelado por otros constituyentes, la mesa directiva de la Convención le concedió la palabra por un minuto a Baradit, con el objeto de que pudiera replicar.

"Las palabras que emití ayer no me representan. Yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de violencia política y no se la deseo a nadie", comezó señalando el escritor.

Tras esto, sostuvo que "fue un exabrupto. Hablé con Luciano Silva, le pedí mis disculpas, él las aceptó. Le ofrezco también mis disculpas a la mesa por los problemas que pude haber ocasionado, y al menos yo, y espero que Luciano también, demos por cerrado esta situación".

Reacciones

Tras las declaraciones de este martes de Baradit, diferentes figuras de la Convención y del mundo político expresaron su rechazo.

Por ejemplo, Renato Garín, convencional del distrito 14, quien a través de la misma red social expresó que Baradit "ha decidido entrar en una dinámica de polarización y dicotomías contra la derecha, la cual es una táctica personal provechosa para él, sin embargo es dañina para la Convención y su entorno".

Incluso desde el Gobierno, a través del ministro vocero, Jaime Bellolio, quien sostuvo que "decir que alguien le parece maravilloso o conveniente de que reciba funas, golpes, violencia, es algo simplemente que no cabe en la democracia e implica un desprecio por la diferencia, implica un desprecio por la dignidad humana".

Tras conocer sobre las disculpas del escritor, el propio Bellolio señaló que "es importante que no solamente las diga en palabras, sino que también en acciones".

