Baradit y ataques a constituyentes de derecha: "Me parece conveniente que sufran un poquito"

¿Qué pasó?

El constituyente Jorge Baradit sorprendió con polémicas declaraciones la tarde del martes, luego de sostener que "no le parece tan mal" que sus pares de derecha fuesen increpados e insultados públicamente.

Durante un punto de prensa, el escritor comenzó condenando los hechos de violencia, pero inmediatamente después aseguró que le parecía "conveniente" que los convencionales de Vamos por Chile le "tomen un poquitito el gustito" a lo que han sufrido los chilenos.

Polémicas declaraciones

El autor de la trilogía 'Historia Secreta de Chile' manifestó: "Me parece maravilloso... no, no me parece maravilloso, me parece conveniente, que ellos ahora también sufran un poquito lo que los chilenos hemos sufrido desde el estallido social: persecución, violencia, represión en las calles".

Las palabras de Baradit, quien fue electo por el distrito 10 con cupo en el PS, surgen luego de que los constituyentes Luciano Silva (RN) y Ruggero Cozzi (RN) acusaran haber sido agredidos. El primero, aseguró que desconocidos llegaron hasta su domicilio para amenazarlo y amedrentarlo. En tanto, el segundo sostuvo que fue atacado cuando dejaba el ex Congreso.

Convencional Jorge Baradit se refiere a las denuncias de violencia en contra de otros constituyentes.



🎥© AgenciaUno TV/Joshua Arguello pic.twitter.com/k3Jts9IZmj — AgenciaUno (@agenciaunochile) July 13, 2021

Sin embargo sus declaraciones han generado resquemor en otros convencionales, quienes han criticado su actuar.

Una de ella es Teresa Marinovic, candidata por el distrito 10, quien señaló a través de su cuenta de Twitter: "Definitivamente tiene una inclinación hacia lo perverso, Baradit".

Definitivamente tiene una inclinación hacia lo perverso, Baradit https://t.co/6hln6NUBx0 — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) July 14, 2021

Otro de los convencionales que alzó la voz fue Renato Garín, del distrito 14, quien a través de la misma red social expresó que Baradit "ha decidido entrar en una dinámica de polarización y dicotomías contra la derecha, la cual es una táctica personal provechosa para él, sin embargo es dañina para la Convención y su entorno".

Me considero amigo de Jorge, aunque me trata bastante mal últimamente. Durante este mes él ha decidido entrar en una dinámica de polarización y dicotomías contra la derecha, la cual es una táctica personal provechosa para él, sin embargo es dañina para la Convención y su entorno. https://t.co/cyaD0x5JEv — Renato Garin Constituyente (@RenatoGarinG) July 14, 2021

Ver cobertura completa