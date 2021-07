Jackson califica de "fake news" la frase de Jadue sobre Boric: "Daniel sabe que es mentira"

Este miércoles, el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson salió al paso de las declaraciones emitidas por el precandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, en contra de su compañero de lista, Daniel Boric (CS), sobre los presos políticos.

"Gabriel Boric permitió con su voto en la aprobación de la Ley Antibarricadas que hoy día tengamos muchos presos políticos en nuestro país. Gracias a él, gracias a su conglomerado", aseguró Jadue.

Consultado por lo anterior en MegaPlus, Jackson señaló que "es difícil de comprender lo que ha pasado en estas últimas horas, probablemente 48 horas (...) Yo creo que todas las personas son testigos de que el ánimo ha sido colaborativo y al menos por parte de Gabriel Boric, todas las críticas, las diferencias, han sido en el marco básico del respeto en una lista".

"Fuera del fair play"

En esta línea, aseguró que "mi impresión es que las declaraciones que se dieron el día de ayer por parte de Daniel, se salen un poco de ese marco, entran en el área por fuera del fair play".

Pese a señalar que es una situación compleja, el diputado señaló que, pese a todo, "el domingo tenemos que estar todos y todas dentro del pacto, detrás de la candidatura que gane. Creo que la candidatura de Gabriel día tras día está sumando apoyo y está cada vez más cerca de poder ganar".

"Daniel sabe que es mentira"

Respecto al contenido de las declaraciones de Jadue, Jackson sostuvo que "ellos saben que eso no es cierto, Daniel sabe que eso es mentira. La bancada de su partido sabe que eso es mentira y por algo no han salido a replicar las declaraciones del acalde".

Pese a esto, sostuvo que "no creo que a pocos días de que cierre la campaña él quiera retractarse de las palabras, porque quizás ven en retractarse, un gesto de debilidad, al menos para nosotros siempre retractarse es un signo más bien de grandeza, de que uno es capaz de no pensar en el ego, sino que pensar en qué es lo mejor para el contexto, para dar alguna explicación cuando uno se equivoca".

En este sentido, el parlamentario del Frente Amplio insistió en que "no hay manera de que no lo sepa (que es mentira), porque esto es algo verificable, es información pública".

"Fake news"

"En el fondo acá hay un interés de asociar dos cosas, y así funcionan bien las fake news, cuando tienen algo de cierto, porque hubo una votación general, que votamos a favor y nosotros manifestamos nuestro error, pero cuando entramos al articulado, rechazamos todas las normas que de alguna manera criminalizaban la protesta social y ellos lo saben porque votaron igual que nosotros", explicó.

"Funa"

Paralelamente, el diputado se refirió al altercado en que se vio envuelto durante este miércoles en Plaza de Armas, donde fue increpado por un grupo de personas.

"Yo comuniqué que estaba bien, nos sacamos una foto como equipo en el mismo lugar, no nos movimos de ahí. Seguimos después volanteando, dijimos 'estamos bien, la gente tiene derecho a decirnos las críticas' pero, lo cierto es que después me dijeron 'ojo, no hay que normalizar la forma en la que las personas pueden decirte las cosas', porque es cierto", señaló.

En esta línea, manifestó que "nosotros somos personajes públicos expuestos al escrutinio de la ciudadanía, la gente me mandató a estar donde estoy durante un período, pero también las cosas se pueden decir de una manera en la que podamos saber que convivimos sin el riesgo de estar expuesto a algún tipo de agresión".

