Machi Linconao pide no criticar más a Elisa Loncon y Marinovic la cataloga de "dictadora"

Este martes, la machi Francisca Linconao tomó la palabra en la sesión realizada por la Convención Constitucional, donde expresó su rechazo a críticas hacia la presidenta de la instancia, Elisa Loncon, sobre las cuales ha tomado conocimiento a través de medios de comunicación.

"La derecha está criticando a la presidenta Elisa Loncon, yo escuché por las noticias. No porque sea mapuche, van a seguir criticando a todos los mapuche, eso es lo que no me gusta", señaló a través de vía telemática en la Convención.

"Nosotros como escaños reservados, pedimos respeto, que sean respetados los mapuche, la presidenta, así como nosotros respetamos a los huinca. Entonces esto que quede bien claro, dos veces, no quiero escuchar por las noticias o por la tele hablar mal de Elisa Loncon", expresó Linconao.

"Necesitamos las tierras, las aguas"

Tras esto, agregó que "yo, como escaño reservado, soy machi, autoridad tradicional de mi pueblo mapuche. Lo que yo quiero se los voy a decir al tiro, como escaños reservados, necesitamos las tierras, que se les devuelva, necesitamos las aguas, que se las devuelva, que es lo que quitaron anteriormente a nuestro pueblo, a nuestros abuelos".

En paralelo, Linconao agregó que "además, quiero pedir a ver si estamos de acuerdo cuándo podemos sesionar acá en Temuco (...) no sé cuánto tiempo vamos a trabajar allá en Santiago y cuánto tiempo acá, yo soy machi y tengo que estar en mi casa o trabajando acá en Temuco, más cerca, porque nosotros no tenemos plata para arrendar, andamos con nuestra plata arrendando casas".

Respuesta de Marinovic

Frente a esto, y utilizando su cuenta de Twitter, la constituyente Teresa Marinovic, inscrita por el Partido Republicano, rechazó las palabras de la machi Linconao.

"Dictadora Linconao hablando ahora en Convención: 'última vez que acepto oír críticas en las noticias'", escribió.

Dictadora Linconao hablando ahora en Convención: “última vez que acepto oír criticas en las noticias”. — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) July 13, 2021

Posteriormente, en otra publicación, Marinovic agregó: "Repito: las personas con ascendencia indígena NO NECESARIAMENTE se sienten representadas por escaños reservados, así es que córtenla de pedir cosas en nombre de unos “pueblos” que votaron mayoritariamente por otras personas".

Repito: las personas con ascendencia indígena NO NECESARIAMENTE se sienten representadas por escaños reservados, así es que córtenla de pedir cosas en nombre de unos “pueblos” que votaron mayoritariamente por otras personas. — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) July 13, 2021

Ver cobertura completa