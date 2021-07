No sacarse la mascarilla y evitar el karaoke: las recomendaciones para el nuevo plan Paso a Paso

Este jueves entra en vigencia el nuevo plan Paso a Paso, que entrega mayores libertades a personas con su esquema de vacunación completo, por lo cual la doctora Carolina Herrera, entregó una serie de recomendaciones para evitar el contagio.

Al respecto, la especialista en medicina intensiva del Hospital de la FACh, señaló en Meganoticias Conecta que, si bien los números están bajando, la pandemia aún no ha terminado.

“Estamos contentísimos de que los números estén bajando y que la positividad sea la segunda más baja de toda la pandemia, pero tenemos que estar muy claros que esto no significa que esto ha terminado y que ya estamos en el final de la segunda ola y que terminó la pandemia, al contrario, tenemos que estar muy atentos a que tenemos una potencial amenaza que es de riesgo de exposición epidémico pandémico, que es la variante Delta y por eso tenemos que estar muy atentos”, indicó.

Recomendaciones

Uso de mascarilla.

Privilegiar la KN95 porque es hermética y no se cae.

Evitar tocarla por delante.

Cuando se saca tiene que ser desde las orejas.

No dejarla en la mesa o en el bolsillo.

Por otro lado, explicó que “el virus en general no se ingiere por comerlo, el cuidado que tenemos que tener es por el contacto”, por lo cual hizo una serie de recomendaciones, por ejemplo, en caso de ir a la feria.

Mantener la distancia física.

Lavar la fruta en la casa.

Andar con mascarilla.

Las manos solo deben tocar las cosas que van a consumir.

Lavarse las manos con alcohol gel.

En la casa circular con ropa que no sea la misma.

"Si las personas tienen la suficiente distancia física con los otros, si después de comprar esta fruta la lavan en su casa el contagio disminuye mucho. Los elementos de riesgo son sacarse la mascarilla y conversar sin ella, juntarse a comer, a un asado y estar varias horas en un lugar sin ventilación compartiendo sin mascarilla, porque el virus es una partícula que viaja con mi saliva", sostuvo.

"Todavía no estamos completamente inmunizados"

Respecto a la situación de Chile, explicó que "estas son olas y para que finalmente se detengan, todavía no estamos completamente inmunizados para decir que aquí acaba la pandemia. Tenemos que tener al menos el 85% de la población vacunada si es que no cambia el virus en forma tan significativa que esta vacuna ya no sea suficientemente potente".

En esa línea, dijo que "las recomendaciones son, mantener todavía una conducta en la que conozcamos cuáles son las actividades de bajo riesgo, como salir a un parque abierto, pero evitar las de alto riesgo que son cantar karaoke en un lugar cerrado sin mascarilla.

