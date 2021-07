Padres de joven asesinado en comuna de Peñalolén: "Es como una pesadilla todo esto"

Elcira Macías y Andrés Sáez han expresado su profunda tristeza y molestia tras el asesinato de su hijo Maximiliano, de 24 años, en la comuna de Peñalolén.

El crimen ocurrió durante el pasado miércoles 7 de julio, específicamente, en la intersección de avenida Grecia con calle Ictinos, a eso de las 07:00 horas.

Ese día el joven madrugó para poder reunirse con su polola a tomar desayuno. Sin embargo, cuando la estaba esperando, fue asaltado -presuntamente- por un menor de 16 años, que lo agredió con un arma blanca para robarle su celular, provocándole la muerte.

Los padres de la víctima accedieron a contar su testimonio en el matinal Mucho Gusto, donde definieron a su hijo como un chico responsable y trabajador, que tenía una mochila llena de sueños por cumplir.

El relato de la madre

La mujer, por su parte, relató el momento en que se enteró de lo ocurrido y aseguró que jamás pensó que su hijo sería víctima de este tipo de crímenes.

"Es como una pesadilla todo esto, porque uno a veces mira tantas cosas que han pasado, pero nunca se imagina que le van a pasar", señaló.

En este sentido, reveló que "yo pensé que estaba herido nada más, pero nunca me imaginé que le habían quitado la vida de esa manera. Cuando yo llegué ya estaba fallecido".

"Un desgraciado, una lacra le vino a quitar la vida. Tenía tantos sueños. Estaba tan contento, tenía tantos proyectos y que le quiten la vida así... No sabe el daño que ha hecho, no sabe el dolor de madre que uno puede sufrir", comentó.

Consternada aún por el hecho, manifestó que Max "no se merecía una cosa así. Por último, quítenle el teléfono, pero no quitarle la vida a una persona, sobre todo a un niño que tenía muchas ilusiones y proyectos de vida".

"Pido justicia para él. A mí no me pueden decir ahora que se va al Sename. Qué sacan con el Sename...", expuso.

Pero no se quedó allí, ya que también indicó que "las leyes hay que cambiarlas de una vez por todas. No podemos estar haciendo una cosa y diciendo esto y lo otro... Se tiran la pelota unos a otros y quedamos donde mismo. Los hijos ahí quedan".

"No sabe el dolor que ha causado"

En paralelo, Andrés, contó que ese día se encontraba de viaje, y que al enterarse de la trágica noticia tuvo que devolverse a la capital de urgencia.

El hombre también tuvo unas palabras para el principal sospechoso del crimen de su hijo: "No sabe el dolor que ha causado... por un teléfono... quitarle la vida a un niño trabajador. Lo llamo así porque es un niño trabajador, inocente, honesto, sincero, bueno".

"¿Qué sacamos con que esté detenido? Si el 'cabro' está preso y vigilado. Está protegido, pero no sabe el dolor que causó", explicó.

Por último, afirmó que "voy a luchar y hacer todo lo humanamente posible para que no quede impune esto, voy a pedir ayuda, no sé a quién, pero que no quede impune, que no quede un niño asesinado en el tacho de la basura".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

