Colegio de Profesores califica como "criminal" apertura de colegios en comunas en cuarentena

¿Qué pasó?

El Colegio de Profesores calificó como "criminal" el anuncio del Gobierno respecto a que los colegios que se ubiquen en comunas que estén cuarentena podrán abrir, cumpliendo los protocolos del Ministerio de Salud y de Educación.

La medida es parte de los cambios que se le realizaron al plan Paso a Paso, entre los cuales también se encuentran mayores libertades para las personas vacunadas con dos dosis o dosis única contra el coronavirus.

¿Qué dijo el Colegio de Profesores?

El presidente del gremio, Carlos Díaz, expresó que: "Creemos que es absolutamente apresurado dar a conocer hoy día la posibilidad de abrir los establecimientos, incluido en Fase 1, sin que sepamos cuáles van a ser los efectos de la variante Delta en nuestro país".

"También queremos denunciar presiones al más alto nivel, a partir de lo que hoy día se está generando, respecto a la apertura de colegios. Sabemos que en muchas partes de Chile se está presionando por este retorno, y por ello insistimos en que continuaremos trabajando y seguiremos conversando con distintos actores del país, porque hoy día no están garantizadas las condiciones para abrir los colegios con plena seguridad", sostuvo.

"Denunciamos como criminal estos anuncios"

En esa misma línea sentenció: "Respecto a los protocolos, nada se dice. ¿Cómo se van a cumplir fehacientemente los protocolos que están escritos? Que sabemos muy bien no se están cumpliendo prácticamente en ninguna parte de Chile".

"Por ello, denunciamos como criminal estos anuncios de pretender abrir en Fase 1 o Fase 2 los colegios, y por tanto generar con ello condiciones concretas y reales de muchos contagios, inclusive posibles muertes en nuestros estudiantes", sentenció.

"En educación no aporta nada nuevo"

El líder gremial también afirmó que las modificaciones al plan Paso a Paso se hicieron "sin escuchar a las comunidades educativas, sin escuchar al Colegio Médico, sin escuchar a los especialistas".

"En educación no aporta nada nuevo, respecto a la política que hemos venido conociendo desde un inicio por parte de este Gobierno. No hay apoyo para la labor que hoy día los docentes están desarrollando en las escuelas y liceos de Chile; no hay apoyo para nuestros estudiantes, en la perspectiva de lograr la conectividad que tanto hemos reclamado; no hay lineamientos ni propuestas pedagógicas que vayan en la línea de avanzar hacia una mejor educación", aseveró.

"En términos de propuestas pedagógicas, es exactamente más de lo mismo. Aquí la única preocupación que plantea el Ministerio una vez más es sólo abrir los establecimientos. Abrirlos sin importar si los niños asisten o no asisten", agregó.

